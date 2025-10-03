  • News24
Aggressione

Cornigliano, lite tra colleghi sfocia in un tentato omicidio: giovane arrestato

I fatti si sono svolti in un autolavaggio. Un giovane finito in ospedale con gravi ferite da arma da taglio

polizia

Genova. La Polizia di Stato di Genova nella prima serata di giovedì 2 ottobre ha arrestato un 20enne egiziano per tentato omicidio.

Ieri sera le volanti sono intervenute presso un autolavaggio nel quartiere di Cornigliano per un’aggressione.

Al loro arrivo gli agenti hanno trovato un ragazzo gravemente ferito alla schiena. ferite inequivocabilmente inferte da un’arma da taglio.

A terra accanto a lui un grosso cutter, poi posto sotto sequestro e repertato dalla polizia scientifica.

Allertati subito i soccorsi, il giovane è stato portato al Villa scassi in codice rosso.

Insieme a lui, nel piazzale dell’autolavaggio, oltre ad alcuni testimoni, c’era l’aggressore, che è stato fermato e condotto in questura.

Dalle testimonianze è emerso che i due giovani, entrambi dipendenti dell’autolavaggio, avevano continuato a litigare per futili motivi tutto il giorno e che, all’ora della chiusura, nei pressi di un parcheggio adiacente, la lite era degenerata.

Il 20enne è stato portato in carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

