Valpolcevera, controlli delle forze dell’ordine: due arresti e sanzioni per 27mila euro

Genova. Due uomini sono stati arrestati durante una serie di controlli interforze a Sampierdarena, Cornigliano e in Valpolcevera. Un 35enne è finito in manette dopo aver avvicinato il padre per estorcergli denaro, violando il divieto di avvicinamento disposto nei suoi confronti. Poco dopo, in via Celesia, un 33enne rumeno è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e trasferito a Marassi.

Nel corso dell’operazione sono state denunciate due persone sottoposte ai domiciliari, trovate assenti al controllo, e segnalato un 30enne sorpreso con tre grammi di cannabis.

I controlli, disposti giovedì pomeriggio nelle tre delegazioni, hanno coinvolto polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e personale della Asl3. Verificati nove esercizi pubblici tra bar, ristoranti e gastronomie, sono state elevate 19 sanzioni amministrative per un totale di 27mila euro.

Due locali sono stati sospesi, uno totalmente e uno in parte, per gravi carenze igienico-sanitarie. In via Cornigliano la Guardia di Finanza ha inoltre scoperto una lavoratrice senza contratto. Durante i controlli nella zona del centro commerciale Fiumara, l’unità cinofila ha rinvenuto circa 70 grammi di hashish nascosti tra la vegetazione.

Complessivamente sono state identificate 154 persone e controllati tre veicoli. Le forze dell’ordine annunciano che analoghe operazioni saranno ripetute anche in altre aree della città. Per gli arrestati e i denunciati vale la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.