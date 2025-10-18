  • News24
Servizi potenziati

Controlli della polizia in centro storico: 3 arresti, 15 denunce e 3 esercizi commerciali chiusi dalla Asl3

Potenziati i controlli della Questa. In cinque giorni 400 persone identificate nei caruggi. Negli 'imboschi' trovate sostanze stupefacenti di ogni genere

polizia centro storico

Genova. Ieri, si è svolto in Questura il tavolo tecnico per la rimodulazione dei servizi di controllo straordinario del centro storico, in attuazione di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. “I servizi terranno conto della crescente richiesta di sicurezza pervenuta dagli esposti dei comitati, associazioni di quartiere, CIV e privati cittadini della zona, con un focus particolare sulla movida, che dopo la pausa estiva, si è spostata da Corso Italia nel centro storico” spiega la Questura in una nota.

Intanto la Polizia di Stato già a partire da lunedì 13 ottobre, ha  pontenziato i servizi di controllo straordinario proprio in centro storico, grazie anche al contributo del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e di quello del Piemonte appositamente inviato da fuori regione per contrastare in particolare spaccio, scippi e degrado urbano.

Battuti a tappeto i caruggi, con particolare attenzione a via Prè, piazza Metellino, ex Ghetto, via Maddalena, via San Luca, zona delle Vigne, via di Scurreria, piazza Campetto, via degli Orefici e piazza Banchi, fino a piazza Caricamento ,portici di Sottoripa, via Gramsci e Darsena, comprese le stazioni metropolitane.

I servizi sono stati coordinati, a rotazione, dai dirigenti dei commissariati Centro e Prè, sotto il costante coordinamento della sala operativa, e la partecipazione di squadre cinofile, le pattuglie interforze con guardia di finanza ed esercito, nonché polizia amministrativa, Asl e polizia locale per i controlli negli esercizi commerciali.

Il bilancio è di 2 arresti per droga, rapina e furto con destrezza. In particolare un 25enne genovese è stato arrestato per spaccio perché trovato in possesso di diverse tipologie di droga anche in pasticche, di un bilancino di precisione e due telefoni cellulari.

In via Balbi un 19enne marocchino è stato arrestato per una rapina commessa poco prima in via Gramsci ai danni di un giovane a cui aveva strappato il cellulare. Infine un 36enne genovese è stato arrestato per aver rubato la borsa a una giovane che passeggiava al porto antico

15 i denunciati per reati predatori di vario genere, come furto tentato e consumato, ricettazione, resistenza e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Sequestrati un coltello, un paio di forbici e uno spray urticante. Contestati anche reati per droga, irregolarità sul territorio nazionale, lancio di oggetti pericolosi e guida in stato di ebbrezza.  Segnalate in via amministrativa alla Prefettura, 6 persone tra i 21 e i 42 anni, trovate in possesso di droga per uso personale. Complessivamente sono stati sequestrati 150 grammi di diversa sostanza stupefacente tra cocaina, crack, hashish, ecstasy, MDMA, ketamina e metadone. In alcuni casi la droga è stata trovata grazie al fiuto delle unità cinofile antidroga, in numerosi imboschi nel centro storico, posti  in anfratti, impalcature e grate di Vico degli Scudari, Piazzetta degli Orti di Banchi, vico dell’Amor Perfetto, vico Carlone e vie limitrofe.

Ventidue i controlli amministrativi in altrettanti esercizi commerciali e H24 della zona con sanzioni per 30mila euro complessive. Tre esercizi commercialiin via Prè e in salita Pollaiuoli, sono stati anche chiusi dall’Asl, a causa delle scarse condizioni igieniche poiché anche infestati da insetti. Complessivamente sono state identificate quasi 400 persone, di cui oltre 300 stranieri.

