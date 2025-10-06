Consiglio della Città metropolitana, sfida all’ultimo voto: l’esito in giornata

Genova. Sfida all’ultima scheda per l’elezione del consiglio della Città metropolitana, elezione di secondo livello (nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, potevano votare, ed essere eletti, solo i consiglieri comunali e i sindaci dei 67 Comuni del territorio metropolitano genovese) il cui scrutinio si terrà questa mattina.

Urne in due seggi, uno nella sede della Città Metropolitana, a Genova, e l’altro nella sottosezione di Chiavari. Il duello è fra due liste: “Per la Città Metropolitana”, centrodestra, e “Coalizione progressista per Genova Metropolitana”, espressione per la prima volta di un centrosinistra unitario, un campo largo come quello che ha portato alla vittoria a Genova.

I candidati della lista “Per la Città Metropolitana”: Patrizia Altobelli (Sant’Olcese); Albino Armanino (Sestri Levante); Carla Bo (Lavagna); Valeria Borghi (Santo Stefano D’Aveto); Daniela Botta (Serra Riccò): Maria Concetta Candiloro (Casarza Ligure); Dario Capurro (Recco); Giovanni Collorado (Castiglione Chiavarese); Vincenzo Falcone (Genova); Daniele Frisone (Torriglia); Carlo Gandolfo (Recco); Maria Giuseppina Merlin (Ronco Scrivia); Giuseppe Pastine (Santa Margherita Ligure); Flavia Pastorino (Masone); Fabrizio Podestà (Ne); Laura Repetto (Busalla); Elisabetta Ricci (Rapallo); Andrea Rossi (Cogorno).

I candidati di “Coalizione progressista”: Ilaria Bozzo (Sori); Filippo Bruzzone (Genova); Rossella Bruzzone (Masone); Giancarlo Campora (Campomorone); Patrizia Caruso (Bogliasco); Guglielmo detto “Gulli” Caversazio (Santa Margherita Ligure); Ivano Chiappe (Davagna); Claudio Chiarotti (Genova); Stefano Damonte (Cogoleto); Simone Franceschi (Vobbia); Francesca Ghio (Genova); Lorenzo Gilli (Bogliasco); Maria Grazia Grondona (Mignanego); Marco detto “Mes” Mesmaeker (Genova); Adriana Picollo (Busalla); Paola Repetto (San Colombano Certenoli); Giovanni Stagnaro (Casarza Ligure); Eleonora Taddei (Castiglione Chiavarese).

Il consiglio della Città Metropolitana, la cui sindaca è comunque Silvia Salis, in quanto prima cittadina di Genova, dovrà subito mettersi al lavoro su dossier caldi come quelli di Amiu e Amt ma anche sulla questione dei finanziamenti per le viabilità provinciali.