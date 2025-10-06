  • News24
Consiglio della Città metropolitana, sfida all’ultimo voto: l’esito in giornata

Duello fra "Per la Città Metropolitana", centrodestra e "Coalizione progressista per Genova Metropolitana" espressione, per la prima volta, del centrosinistra unitario

Genova. Sfida all’ultima scheda per l’elezione del consiglio della Città metropolitana, elezione di secondo livello (nella giornata di ieri, domenica 5 ottobre, potevano votare, ed essere eletti, solo i consiglieri comunali e i sindaci dei 67 Comuni del territorio metropolitano genovese) il cui scrutinio si terrà questa mattina.

Urne in due seggi, uno nella sede della Città Metropolitana, a Genova, e l’altro nella sottosezione di Chiavari. Il duello è fra due liste: “Per la Città Metropolitana”, centrodestra, e “Coalizione progressista per Genova Metropolitana”, espressione per la prima volta di un centrosinistra unitario, un campo largo come quello che ha portato alla vittoria a Genova.

I candidati della lista “Per la Città Metropolitana”: Patrizia Altobelli (Sant’Olcese); Albino Armanino (Sestri Levante); Carla Bo (Lavagna); Valeria Borghi (Santo Stefano D’Aveto); Daniela Botta (Serra Riccò): Maria Concetta Candiloro (Casarza Ligure); Dario Capurro (Recco); Giovanni Collorado (Castiglione Chiavarese); Vincenzo Falcone (Genova); Daniele Frisone (Torriglia); Carlo Gandolfo (Recco); Maria Giuseppina Merlin (Ronco Scrivia); Giuseppe Pastine (Santa Margherita Ligure); Flavia Pastorino (Masone); Fabrizio Podestà (Ne); Laura Repetto (Busalla); Elisabetta Ricci (Rapallo); Andrea Rossi (Cogorno).

I candidati di “Coalizione progressista”: Ilaria Bozzo (Sori); Filippo Bruzzone (Genova); Rossella Bruzzone (Masone); Giancarlo Campora (Campomorone); Patrizia Caruso (Bogliasco); Guglielmo detto “Gulli” Caversazio (Santa Margherita Ligure); Ivano Chiappe (Davagna); Claudio Chiarotti (Genova); Stefano Damonte (Cogoleto); Simone Franceschi (Vobbia); Francesca Ghio (Genova); Lorenzo Gilli (Bogliasco); Maria Grazia Grondona (Mignanego); Marco detto “Mes” Mesmaeker (Genova); Adriana Picollo (Busalla); Paola Repetto (San Colombano Certenoli); Giovanni Stagnaro (Casarza Ligure); Eleonora Taddei (Castiglione Chiavarese).

Il consiglio della Città Metropolitana, la cui sindaca è comunque Silvia Salis, in quanto prima cittadina di Genova, dovrà subito mettersi al lavoro su dossier caldi come quelli di Amiu e Amt ma anche sulla questione dei finanziamenti per le viabilità provinciali.

