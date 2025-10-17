Conferenza delle Regioni, l’assessora Ferro a Milano per la commissione cultura

Milano. L’assessora regionale alla Cultura Simona Ferro ha coordinato oggi, presso la sede di Regione Lombardia a Milano, i lavori della Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, convocata per l’esame di importanti provvedimenti in materia culturale.

All’ordine del giorno della seduta figuravano, tra gli altri, il parere sul cosiddetto “Decreto librerie” che stanzia 4 milioni di euro a livello nazionale per il settore, l’intesa sugli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, oltre 3,6 milioni destinati a 31 interventi, e la designazione dei rappresentanti regionali nella Commissione per il Sistema Museale Nazionale.

“La riunione ha rappresentato un importante momento di confronto tra le Regioni – ha dichiarato l’assessora Ferro – e ha confermato quanto il dialogo istituzionale sia fondamentale per costruire insieme strategie culturali concrete, capaci di valorizzare il patrimonio e sostenere lo sviluppo del settore in tutto il Paese.”

In occasione dell’appuntamento, l’assessora Ferro, insieme all’assessora lombardo alla Cultura Francesca Caruso e all’assessora piemontese Marina Chiarelli, ha partecipato a una visita istituzionale al Museo del Cenacolo Vinciano, dove ha potuto ammirare l’opera di Leonardo da Vinci, patrimonio artistico universale e simbolo della cultura italiana.

La riunione si è svolta alla vigilia dell’evento “FUTURA – Nuovi sguardi per la Cultura”, promosso da Regione Lombardia e in programma domani, sabato 18 ottobre, presso il Teatro alla Scala di Milano.