Nell’atrio della stazione Brignole il concerto dell’Orchestra Paganini

Genova. Un concerto di musica classica nel bel mezzo dell’atrio della stazione di Brignole, davanti ai passeggeri incuriositi e un po’ stupiti, ma anche lieti di ingannare l’attesa dei treni con la musica.

Si è trattato della seconda tappa del Festival “OPA !n City”, ideato e organizzato in autonomia dall’Orchestra Paganini, giovane realtà musicale genovese ormai riconosciuta per il suo spirito innovativo e la qualità delle sue proposte. I viaggiatori di passaggio in stazione hanno potuto ascoltare le note di Vivaldi, Bach, Tchaikovsky, Kreisler e apprezzare il secondo concerto sperimentale dell’orchestra dopo quello eseguito la settimana scorsa alla stazione di Principe.

L’iniziativa è realizzata in partnership con Rete Ferroviaria Italiana (Società del Gruppo FS Italiane), e si inserisce nella visione del piano integrato che RFI sta portando avanti per rigenerare le stazioni, trasformandole da semplici luoghi di transito a spazi attrattivi e di qualità, capaci di generare valore sociale oltre a essere hub della mobilità. L’obiettivo è aprirle sempre più alla comunità, trasformando i momenti di passaggio in occasioni di ascolto e bellezza e dando alla musica un ruolo vivo nel tessuto urbano.