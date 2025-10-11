  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi

La Fotonotizia di Genova24

CONDIVIDI
Evento

Folla in galleria Mazzini per il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano

Il concerto dell'ensemble protagonista da anni dello Zecchino d'Oro in occasione dell'apertura di un nuovo negozio di abbigliamento per bambini, Magil

Generico ottobre 2025

Centinaia di genovesi in questo sabato 11 ottobre in Galleria Mazzini per il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano, da sempre protagonista dello Zecchino d’Oro. L’iniziativa è stata voluta da Maria Chiara Maggi, titolare del brand Magil, che ha inaugurato il proprio negozio di abbigliamento per bambini in galleria. L’evento ha visto come presentatrice d’eccezione Ariel Grace Tori, unica bambina genovese che ha partecipato allo Zecchino d’Oro 2024.

“È stata un’emozione grandissima poter offrire un evento che ha segnato un passaggio importante nella storia di Magil – ha dichiarato Maria Chiara Maggi, titolare del brand – ho voluto regalare questo concerto a Genova e ringrazio di cuore tutti i genovesi che hanno accettato il nostro invito ma un grazie speciale va anche a tutti i commercianti di Galleria Mazzini che mi hanno accolto con grande affetto e disponibilità, al Comune di Genova, al CIV Sestiere Carlo Felice, Confcommercio Genova, alla Camera di Commercio di Genova e al Genova Gourmet, partner fondamentali di questa iniziativa”.

Presenti anche l’assessora comunale ai servizi educativi, Rita Bruzzone, e Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova e vicepresidente vicario della Camera di Commercio.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.