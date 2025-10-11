Folla in galleria Mazzini per il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano

Centinaia di genovesi in questo sabato 11 ottobre in Galleria Mazzini per il concerto del Piccolo Coro dell’Antoniano, da sempre protagonista dello Zecchino d’Oro. L’iniziativa è stata voluta da Maria Chiara Maggi, titolare del brand Magil, che ha inaugurato il proprio negozio di abbigliamento per bambini in galleria. L’evento ha visto come presentatrice d’eccezione Ariel Grace Tori, unica bambina genovese che ha partecipato allo Zecchino d’Oro 2024.

“È stata un’emozione grandissima poter offrire un evento che ha segnato un passaggio importante nella storia di Magil – ha dichiarato Maria Chiara Maggi, titolare del brand – ho voluto regalare questo concerto a Genova e ringrazio di cuore tutti i genovesi che hanno accettato il nostro invito ma un grazie speciale va anche a tutti i commercianti di Galleria Mazzini che mi hanno accolto con grande affetto e disponibilità, al Comune di Genova, al CIV Sestiere Carlo Felice, Confcommercio Genova, alla Camera di Commercio di Genova e al Genova Gourmet, partner fondamentali di questa iniziativa”.

Presenti anche l’assessora comunale ai servizi educativi, Rita Bruzzone, e Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova e vicepresidente vicario della Camera di Commercio.