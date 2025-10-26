“Come stanno cambiando gli Usa”, incontro della Fondazione Diesse lunedì 27 ottobre

Genova. Come stanno cambiando gli USA e perché questo ci interessa è il titolo dell’incontro organizzato dalla Fondazione Diesse lunedì 27 ottobre alle 17:30 presso l’Area Archeologica dei Giardini Luzzati.

Ne parleranno Luca Celada, giornalista, documentarista, già corrispondente della Rai da Los Angeles e inviato del quotidiano Il Manifesto e autore dei libri: “Trumpland. Scheletri e fantasmi dell’America nazionalpopulista” (2018) “Autunno americano” (2020); Luca Borzani, scrittore e saggista con all’attivo libri sulla storia e la cultura d’impresa, il movimento operaio, la storia di Genova, il mutamento sociale e presidente della Fondazione Diesse, Enzo Roppo, giurista, professore emerito di diritto civile nell’Università di Genova, e autore di libri e saggi in materia diritto, comunicazioni di massa, mercato finanziario. Modera Giovanni Mari, saggista e scrittore.

L’incontro vuole analizzare le radici e le prospettive della crisi del sistema democratico USA, tra polarizzazione politica, disinformazione, sfiducia nelle istituzioni e, spesso, disprezzo di regole e prassi consolidate con l’obiettivo di comprendere meglio gli scenari e le sfide che i Paesi democratici dovranno affrontare.