La Combriccola dei lettori torna: aperte le iscrizioni alla seconda edizione

Casarza Ligure. Dopo la prima edizione, La Combriccola dei lettori annuncia l’apertura delle iscrizioni per la sua seconda edizione. Il gruppo di lettura, noto per la sua atmosfera inclusiva e per la varietà di generi letterari e forme esplorate, riparte con nuove letture, eventi speciali e l’obiettivo di rafforzare la sua comunità di appassionati.

Il successo della prima edizione

La prima edizione si era conclusa lo scorso giugno con una serata di chiacchiere letterarie e molte suggestioni suscitate dai diversi titoli portati dai partecipanti per l’appuntamento di chiusura. Il gruppo, fondato da Debora Lambruschini, presidente dell’associazione culturale Lo Stregatto e molto coinvolta in attività di promozione culturale, si è distinto per la comunità di lettori e lettrici che fin da principio si è creata e per l’approccio informale ma sempre attento all’analisi approfondita dei testi scelti, che mescola classici e opere contemporanee, autori, autrici, generi e forme diverse.

“È bellissimo vedere come da una cosa piccola come un gruppo di lettura possa nascere qualcosa di tanto fondamentale: si crea una comunità, nascono amicizie e idee − afferma Debora Lambruschini − un incontro dopo l’altro, libro dopo libro, si sono create delle discussioni molto interessanti, sempre educate e dense di spunti. E siamo pronti per una nuova e ancora più ricca edizione”

La seconda edizione

La seconda edizione si preannuncia ancora più ricca e ambiziosa. Il programma prevede 9 mesi di incontri nella biblioteca civica “U.Fracchia” di Villa Sottanis, a Casarza Ligure, guidati come sempre da Debora Lambruschini che ogni mese selezionerà la lettura spaziando tra classici e contemporanei, autori e autrici, italiani e stranieri e con particolare attenzione all’editoria indipendente.

Libro d’apertura: La prima lettura scelta per dare il via alla nuova stagione è “Swing time“, di Zadie Smith, Mondadori. La discussione si terrà martedì 7 ottobre alle 20:30.

Formato degli Incontri: Gli incontri si svolgeranno una volta mese, alle 20:30 presso le sale della biblioteca civica “U.Fracchia” di Villa Sottanis, a Casarza Ligure.

Novità: Tra le novità di questa edizione ci saranno serate tematiche speciali e progetti correlati al gruppo di lettura, come nuovi appuntamenti del Book Party. Ci sarà poi spazio per i consigli dei lettori, una serie di contenuti social pubblicati sulla pagina Instagram dei gruppi di lettura coordinati da Debora Lambruschini, @il_salotto_letterario_gdl , e serate di approfondimento con ospiti speciali.

Come iscriversi

Le iscrizioni per la seconda edizione della Combriccola dei lettori” sono ufficialmente aperte. La partecipazione è gratuita (previo tesseramento all’ass.cult. Lo Stregatto).

Per iscriversi è necessario inviare una mail a villasottanis@gmail.com o passare in biblioteca negli orari di apertura al pubblico, indicando nominativo e un recapito email.