Colite ulcerosa, l’emergenza silenziosa in Liguria: stimati 5mila casi

Genova. Le malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI), che includono la Colite Ulcerosa e la Malattia di Crohn, rappresentano una sfida sanitaria di rilievo in Liguria, con una stima di 5 mila pazienti e un’incidenza che raggiunge i 321 casi ogni 100mila abitanti. Si tratta di patologie che colpiscono prevalentemente giovani adulti (tra i 20 e i 40 anni) e sono in aumento da decenni a causa di fattori ambientali e cambiamenti nello stile di vita.

Questi i temi al centro dell’incontro “Colite Ulcerosa, IO ESCO. La vita là fuori è più bella. E si vede”, tenutosi sabato 11 ottobre. L’evento, ultima tappa 2025 della campagna promossa da Alfasigma in partnership con AMICI Italia e con il patrocinio della società scientifica IG-IBD, ha riunito pazienti, caregiver, clinici e rappresentanti istituzionali per promuovere l’inclusione nei percorsi di cura.

L’isolamento e i costi sociali

Le MICI, nelle loro fasi acute, possono portare i pazienti a isolarsi, innescando problematiche non solo psicologiche, ma anche lavorative e finanziarie. Il costo sociale, diretto e indiretto, di queste malattie si aggira attorno agli 8 mila euro all’anno per paziente.

La giornata di confronto ha coperto tutti gli aspetti della patologia, dai sintomi al vissuto emotivo, fino all’alimentazione, tema centrale di un “curioso gioco a squadre tra pazienti e dietisti del San Martino”.

Il Prof. Edoardo Giovanni Giannini, Direttore dell’Unità di Gastroenterologia e del DIMI dell’Università di Genova e Direttore Master Malattie Digestive IRCCS dell’Ospedale Policlinico San Martino, che ha organizzato l’evento, ha sottolineato l’importanza di un approccio integrato: “Si tratta di patologie che richiedono una gestione efficace, consapevolezza, tempestività nella diagnosi e un approccio multidisciplinare. Oggi abbiamo gli strumenti terapeutici per affrontare la patologia e far uscire dall’isolamento e riacquistare una qualità di vita che sia la più possibile vicina alla normalità.”

L’Impegno delle Istituzioni e il Ruolo della Prevenzione

L’incontro è stato anche un momento di riflessione sulle sfide strutturali della sanità ligure. L’Assessore alla Sanità della Liguria Massimo Nicolò ha ribadito l’impegno regionale: “Le realtà ospedaliere coinvolte… rappresentano dei presidi fondamentali nella rete sanitaria ligure. Regione Liguria è fortemente impegnata nel valorizzare la sanità del territorio, mettendo al centro le competenze presenti e puntando sulla riorganizzazione dei servizi.” L’Assessore ha inoltre evidenziato l’importanza di una comunicazione sanitaria efficace per alleggerire le ansie dei cittadini.

Anche Matteo Rosso, componente della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, si è espresso sull’importanza di investire in prevenzione per contenere i costi sanitari: “Campagne di informazione come ‘Io ESCO’, che si rivolgono ai pazienti e alla cittadinanza in generale rivestono un ruolo importante per la prevenzione e la gestione delle patologie.”

In conclusione, Marco Damonte Prioli, Direttore Generale del Policlinico San Martino, ha evidenziato il valore strategico della collaborazione: “L’evento… evidenzia come la collaborazione tra settore pubblico e privato in sanità sia fondamentale per garantire un sistema efficiente, innovativo e sostenibile. Solo attraverso un confronto costante e un coordinamento efficace è possibile migliorare la qualità dell’assistenza, ampliare l’accesso alle cure e ottimizzare le risorse a beneficio dei cittadini”.