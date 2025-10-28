  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
"spesa"

Sul pullman con mezzo chilo di cocaina in un pacco di riso: arrestato

Lunedì sera sono stati effettuati controlli su alcune persone che aspettavano alla fermata di via Fanti d'Italia

capolinea bus pullman flixbus principe fanti italia

Genova. Ha nascosto la cocaina in una confezione riso, poi è salito su un pullman Flixbus convinto di riuscire a evitare i controlli.

L’uomo, un ventenne originario dell’Ecuador, è stato invece controllato e poi arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sequestrando mezzo chilo di cocaina.

Gli investigatori della squadra mobile negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli alle fermate degli autobus a lunga percorrenza nelle vicinanze del centro storico genovese.

Lunedì sera sono stati effettuati controlli su alcune persone che aspettavano alla fermata di via Fanti d’Italia, tra cui il 20enne. Sono stati quindi controllati i bagagli, compresa una busta della spesa contenente generi alimentari di vario tipo. A far insospettire gli agenti è stato un pacco di riso che appariva già precedentemente maneggiato.

Al suo interno è stato rinvenuto un panetto in cellophane contenente circa mezzo chilo di cocaina. Il ragazzo è stato tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Marassi.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.