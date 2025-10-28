Sul pullman con mezzo chilo di cocaina in un pacco di riso: arrestato

Genova. Ha nascosto la cocaina in una confezione riso, poi è salito su un pullman Flixbus convinto di riuscire a evitare i controlli.

L’uomo, un ventenne originario dell’Ecuador, è stato invece controllato e poi arrestato dalla polizia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, sequestrando mezzo chilo di cocaina.

Gli investigatori della squadra mobile negli ultimi giorni hanno intensificato i controlli alle fermate degli autobus a lunga percorrenza nelle vicinanze del centro storico genovese.

Lunedì sera sono stati effettuati controlli su alcune persone che aspettavano alla fermata di via Fanti d’Italia, tra cui il 20enne. Sono stati quindi controllati i bagagli, compresa una busta della spesa contenente generi alimentari di vario tipo. A far insospettire gli agenti è stato un pacco di riso che appariva già precedentemente maneggiato.

Al suo interno è stato rinvenuto un panetto in cellophane contenente circa mezzo chilo di cocaina. Il ragazzo è stato tratto in arresto e tradotto presso il carcere di Marassi.