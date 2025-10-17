In Città Metropolitana un convegno per la “Giornata della trasparenza”

Genova. Si è svolta oggi a Palazzo Doria Spinola la Giornata della Trasparenza 2025 della Città Metropolitana di Genova, appuntamento annuale dedicato alla cultura della legalità, alla partecipazione e al valore pubblico, in linea con la normativa sulla trasparenza amministrativa.

“Il tema della trasparenza è argomento trasversale e di cruciale importanza. Parliamo di una Città Metropolitana di una complessità incredibile per la struttura del suo territorio, implica una grande responsabilità ma anche grandissime potenzialità per la possibilità di impresa e insediamenti sul territorio”.

Così la sindaca metropolitana Silvia Salis è intervenuta all’apertura dell’incontro “Governare l’area vasta, strategie e strumenti per le Città Metropolitane del futuro”.

“Va gestita in un’ottica di comunità – ha proseguito la Sindaca – l’interdipendenza tra piccoli comuni e la città centrale è un concetto che deve essere sempre ben presente. Le emergenze degli ultimi anni hanno dimostrato l’importanza di avere un rapporto di interdipendenza da esplicitare in una distribuzione di servizi equi: trasporti, ambiente, edilizia scolastica e pubblica, possibilità da dare al territorio per non svuotarsi. Nell’entroterra abbiamo il grande tema dello spopolamento, con conseguenze dal punto di vista sociale e ambientale oltre a ripercussioni sul dissesto idrogeologico. Non possiamo lasciare indietro nessun territorio. Abbiamo più difficoltà rispetto ad altre Città Metropolitane, anche più grandi, perché passiamo dalla montagna al mare: territori diversi con possibilità diverse e questo comporta una responsabilità. Il consiglio metropolitano deve garantire un presidio a tutti i territori. La conformazione della Città Metropolitana è un esercizio di distribuzione delle risorse e di democrazia allargata di altissimo profilo, uno strumento fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio”.

“Sta iniziando un nuovo ciclo e siamo tutti concentrati sulle sfide che ci troveremo davanti e sulle opportunità di sviluppo per una Città Metropolitana che può essere fonte di grandi risorse – ha concluso Silvia Salis – il concetto di fare squadra si applica perfettamente alla Città Metropolitana: circondarsi di persone competenti che conoscono il territorio è la chiave per poter creare un territorio con più opportunità”.

Il tema di quest’anno – “Governare l’area vasta: strategie e strumenti per le città metropolitane del futuro” – ha posto l’attenzione sul ruolo delle Città Metropolitane come regia territoriale capace di accompagnare i Comuni verso obiettivi condivisi di sviluppo sostenibile, innovazione e coesione.

L’incontro, introdotto e moderato da Maria Concetta Giardina, Segretaria e Direttrice Generale della Città Metropolitana, si è aperto con i saluti istituzionali della Sindaca Silvia Salis, del Prefetto di Genova Cinzia Torraco, del Vicepresidente ANCI Simone Franceschi, di Don Mauro Mazzone in rappresentanza dell’Arcivescovo di Genova Mons. Marco Tasca e del Consigliere delegato regionale Alessio Piana, che ha inviato un videomessaggio.

Nel corso della mattinata, esperti, accademici e rappresentanti istituzionali hanno approfondito i temi della trasparenza e del valore pubblico, dalle strategie di supporto ai Comuni ai modelli di collaborazione amministrativa, fino al legame tra PNRR, sostenibilità e partecipazione.

Tra i relatori, Enrico Deidda Gagliardo (Università di Ferrara), Luca Nervi e Maria Teresa Raffetto (Regione Liguria), Sonia Caffù (MEF), Simona Lupo (MASE), Cristiana Arzà e Laura Papaleo (Città Metropolitana di Genova), Elice Bacci (Regione Liguria) e Xavier Estruch Bosch (Àrea Metropolitana de Barcelona).

La Giornata della Trasparenza si inserisce in un percorso più ampio che vede la Città Metropolitana di Genova impegnata nel rafforzare la collaborazione con i Comuni e nel promuovere una gestione del territorio sostenibile e trasparente. Tra le esperienze più significative, il progetto MASE “Partecipazione e co-progettazione”, sostenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, e il progetto europeo Interreg Europe METRO CASE, dedicato allo scambio di buone pratiche tra aree metropolitane europee.

“La trasparenza non è solo un obbligo normativo, ma un modo di governare aperto e condiviso, fondato sulla fiducia e sulla collaborazione” – ha concluso Maria Concetta Giardina, riassumendo il senso della giornata e dell’impegno della Città Metropolitana di Genova verso una pubblica amministrazione sempre più vicina ai cittadini.