Alla Città dei Bambini due nuovi giochi educativi ambientati sott’acqua e nella città del futuro

Genova. La Città dei Bambini e dei Ragazzi arricchisce la sua esposizione di oltre 40 exhibit con due nuovi giochi educativi per festeggiare il rientro a scuola, stimolando bambine e bambini a fare nuove scoperte.

Nell’area Splash! un videofondale marino trasforma in personaggi animati i disegni realizzati dai giovanissimi con carta e pennarelli; nello spazio della Città del Futuro la postazione interattiva “Le energie del futuro” introduce alle energie rinnovabili e al loro ruolo essenziale nelle città intelligenti.

Novità in Splash

Il nuovo gioco è ambientato nel mondo marino, così come tutta l’area Splash in cui bambine e bambini fanno esperienze sulla percezione dello spazio e del proprio corpo, sviluppando le capacità motorie e stimolando la propria fantasia.

Nello spazio dedicato al nuovo gioco i bambini sono invitati a colorare le sagome di alcuni animali marini su un foglio munito di QRcode. Grazie a un software il disegno realizzato viene “catturato” e trasferito nel grande schermo che riproduce un fondale marino virtuale. Il disegno si trasforma in un simpatico personaggio marino animato, con la forma e i colori che la fantasia dei piccoli artisti hanno saputo creare, che si muove per qualche minuto all’interno dell’ambientazione marina riprodotta sullo schermo.

Novità nella Città del Futuro

L’altra novità riguarda l’area della Città del futuro, il contesto dedicato alla città sostenibile che già ospita la Casa in Costruzione, uno degli exhibit più apprezzati dell’experience museum, che riproduce un cantiere edile a misura di bambini e bambine.

Il nuovo exhibit “Le energie del futuro” avvicina in modo coinvolgente i giovani visitatori al concetto di energie rinnovabili e al loro ruolo essenziale nelle città intelligenti. Attraverso attività divertenti e interattive, possono scoprire come diverse fonti rinnovabili – energia eolica, delle onde, geotermica e solare – portino energia agli edifici cittadini riprodotti in miniatura. Lo scopo del gioco è stimolare la curiosità, mostrando l’importanza dell’energia sostenibile per mantenere le città funzionali ed ecocompatibili. Grazie a delle attività di simulazione pratica, bambine e bambini comprendono come le energie rinnovabili possano supportare la nostra vita quotidiana.

Il gioco riproduce quattro aree cittadine ognuna delle quali viene illuminata grazie a una diversa fonte di energia rinnovabile che i giovani visitatori devono attivare eseguendo dei semplici movimenti che, azionando dei meccanismi, producono energia.

Dall’estate 2024 lo spazio è collegato a un dehors esterno in cui trovano sede alcune installazioni musicali e un gioco d’acqua che mette alla prova la conoscenza di questo elemento naturale.

La Città dei Bambini e dei Ragazzi è aperta tutti i giorni dalle 9:30 alle 17:30 (ultimo ingresso ore 15:30).

Si consiglia di prenotare il biglietto di ingresso per tempo acquistandolo su www.cittadeibambini.net.