Al cinema Uci della Fiumara le prime sale in Italia con i letti

Inaugurata la prima sala Imax della regione, due sale in formato XL e quattro con “vip bed”: materassi dotati di cuscini su cui gli spettatori possono sdraiarsi

Genova. Al cinema Uci della Fiumara arrivano, prime in Italia, le sale che consentono di vedere i film sdraiati su veri e propri letti.

Uci Cinemas ha inaugurato la prima sala Imax della regione, due sale in formato XL con proiezione 4K Laser e quattro sale con “vip bed”: materassi dotati di cuscini su cui gli spettatori possono sdraiarsi, che permettono di vedere il film proprio come a casa. Il primo test giovedì 9 ottobre per la proiezione speciale di Tron: Ares, il terzo capitolo della saga sci-fi Disney, diretto da Joachim Rønning ed interpretato dal premio Oscar Jared Leto.

L’evento rappresenta la prima grande iniziativa nella rinnovata struttura del circuito Uci Cinemas in Liguria: “La trasformazione del multiplex Uci Fiumara in una struttura Luxe è un segnale forte del nostro impegno per il cinema a Genova e in Liguria – ha detto Ramón Biarnés, Managing Director Southern Europe and Northern Europe di Odeon Cinemas Group – Il cinema ha l’immenso potere di suscitare emozioni straordinarie, unire generazioni e contribuire alla valorizzazione del territorio. Il nostro intento è offrire la miglior esperienza cinematografica”.

L’Uci Luxe Fiumara di via Paolo Mantovani conta complessivamente su 10 sale e nuovi spazi comuni con bar e foyer in cui verrà presentato “l’aperitivo al cinema” un progetto sviluppato in collaborazione con Campari con la nuova offerta di spritz.

