  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Cronaca

Ciclista cade nella discesa dal passo della Spinarola: trasportata in elicottero al San Martino

E' successo nel pomeriggio di oggi. Ha riportato vari traumi

elisoccorso drago elicottero vigili del fuoco vvff

Rezzoaglio. Serio incidente questo pomeriggio per una ciclista di circa 40 anni. La donna stava affrontando la discesa dal passo della Spinarola insieme a un gruppo di appassionati quando è caduta ed è finita in una scarpata. E’ successo intorno alle 15.30.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 inviati dalla centrale operativa di Lavagna,, i volontari della Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto e gli uomini del Soccorso Alpino.

Una volta stabilizzata la ciclista è stata issata a bordo dell’elicottero Drago  dei vigili del fuoco e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.