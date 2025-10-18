Ciclista cade nella discesa dal passo della Spinarola: trasportata in elicottero al San Martino

Rezzoaglio. Serio incidente questo pomeriggio per una ciclista di circa 40 anni. La donna stava affrontando la discesa dal passo della Spinarola insieme a un gruppo di appassionati quando è caduta ed è finita in una scarpata. E’ successo intorno alle 15.30.
Sul posto sono arrivati i medici del 118 inviati dalla centrale operativa di Lavagna,, i volontari della Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto e gli uomini del Soccorso Alpino.
Una volta stabilizzata la ciclista è stata issata a bordo dell’elicottero Drago dei vigili del fuoco e trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.