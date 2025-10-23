Criticità strutturali sul ponte elicoidale di San Benigno, corsie chiuse e carreggiate ridotte fino ad aprile

Genova. Il Comune di Genova ha disposto con urgenza, tramite ordinanza, una drastica modifica alla disciplina della circolazione veicolare sul cosiddetto Ponte Elicoidale di San Benigno e sulla sopraelevata Aldo Moro. La misura si è resa necessaria a seguito di ispezioni periodiche condotte da Autostrade per l’Italia, dalle quali sono emerse “criticità che rendono necessaria l’attivazione di misure riduttive dei carichi ammissibili a tutela della sicurezza stradale“.

Il provvedimento ha effetto immediato e rimarrà in vigore fino al 30 aprile 2026. L’ordinanza introduce diverse prescrizioni al traffico per consentire i lavori modificando in modo significativo la viabilità nella zona. La principale novità riguarda il Ponte Elicoidale, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e l’innesto alla Sopraelevata o alle direzioni autostradali: la carreggiata viene ridotta da tre a due corsie e il transito sarà consentito esclusivamente nella direzione da ponente a levante.

Questa riorganizzazione, necessaria per consentire i lavori di realizzazione della nuova rampa sostitutiva e per la riqualificazione complessiva del nodo, è anche legata alla necessità di ridurre i carichi sulla carreggiata del Ponte Elicoidale, emersa in seguito alle ispezioni periodiche sulla portanza e lo stato dell’impalcato.

Viene inoltre introdotto un divieto di transito sulle rampe che collegano la Sopraelevata al Ponte Elicoidale. Di conseguenza, non sarà più possibile raggiungere il Ponte Elicoidale né dalla direzione ponente (rampa di via di Francia) né dalla direzione levante (rampa di via Cantore) della Sopraelevata.

Una situazione che complicherà enormemente la viabilità della zona. Per fare un esempio, uscendo dalla Genova Ovest non si potrà più andare direttamente in Lungomare Canepa, ma bisognerà passare da via Balleydier, mentre per chi arriva dal centro in sopraelevata, per proseguire sulla “Gronda a mare” (Lungomare Canepa), si dovrà fare “all’antica”, vale a dire passando da via di Francia.