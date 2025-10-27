Chiusura del punto nascita Evangelico, Regione Liguria allontana la polemica: “Non è all’ordine del giorno”

All’attacco risponde anche il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana (Lega), che rimanda al mittente le accuse: “Il Piano sociosanitario non è cambiato. Pertanto, a differenza delle solite ‘bufale’ e infondati allarmismi lanciati dal Pd, il Punto nascite dell’ospedale Evangelico a Genova Voltri non chiude e Regione Liguria non ‘pensa’ affatto di chiuderlo. Inoltre, in II commissione regionale Sanità oggi l’assessore Massimo Nicolò e il direttore generale del Dipartimento Salute Paolo Bordon hanno ribadito che il Punto nascite non chiude e hanno in sintesi spiegato che è fondamentale per il territorio. Lo ripeto ancora una volta: l’ospedale del Ponente genovese deve essere mantenuto con le sue eccellenze e tutti i suoi servizi per i cittadini, indipendentemente dal futuro inquadramento giuridico dell’Evangelico o dagli assetti burocratici dell’Asl 3. Non c’è mai stata alcuna discussione su questo. Anzi, semmai Regione Liguria sta cercando di migliorare l’offerta sanitaria sul territorio. ‘Bufale’, infondati allarmismi e sterili polemiche della sinistra hanno il valore della carta straccia. Visto e considerato che sono senza argomenti, il Pd utilizza il nulla per attaccare il centrodestra e la giunta Bucci, che invece sta facendo un proficuo lavoro anche sulla sanità”.