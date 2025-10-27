Chiusura del punto nascita Evangelico, Regione Liguria allontana la polemica: “Non è all’ordine del giorno”

Genova. “La chiusura del punto nascita dell’Ospedale Evangelico di Voltri non è un tema all’ordine del giorno”. Così l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò commenta la possibile chiusura del punto nascita dell’Ospedale Evangelico di Voltri.
Con questa nota Regione Liguria precisa che il tema del punto nascita non è all’ordine del giorno né oggetto di valutazioni o decisioni da parte della Giunta: la Regione, allo stesso tempo, conferma il proprio impegno a garantire una rete ostetrico-neonatale efficiente e sicura, per assicurare la massima tutela per madri e neonati su tutto il territorio regionale.
Il comunicato è stato diffuso questo pomeriggio a seguito dello scontro avvenuto questa mattina in commissione regionale, dopo la quale Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, aveva ribadito la netta contrarietà alla chiusura del centro nascita all’ospedale Evangelico di Voltri. “La chiusura del punto nascite all’ospedale Evangelico di Voltri rischia di rappresentare un duro colpo per la popolazione genovese, soprattutto nei confronti delle famiglie e dei giovani. Questo presidio copre un vasto territorio regionale, dall’estremo levante savonese a Sampierdarena, comprese le vallate e l’entroterra. La dismissione di questo reparto andrebbe a causare un grave disservizio alle donne in gravidanza e agli operatori delle altre strutture materne-infantili”