Chiuso uno dei bar della stazione Brignole, 12 posti di lavoro a rischio

Genova. Preoccupazione per i 12 lavoratori e lavoratrici del bar C House, uno dei locali di ristorazione all’interno della stazione di Genova Brignole. La esprime il sindacato Filcams Cgil dopo i fatti degli ultimi giorni.

“Nei giorni scorsi le lavoratrici e i lavoratori della Luca’s Srl, l’azienda che gestisce uno dei bar all’interno della stazione Brignole, ci hanno informato di non aver potuto accedere al proprio posto di lavoro in quanto su disposizione della stessa, il locale sarebbe stato chiuso causa motivi tecnici, racconta Maurizio Fiore, segretario della Filcams Cgil Liguria.

“Oggi i lavoratori hanno trovato l’ufficiale giudiziario, la polizia ferroviaria e l’avvocato incaricato dalla C House Srl, l’azienda che vanterebbe il canone d’affitto non pagato dalla Luca’s”, prosegue la Filcams.

“Tale situazione, del tutto indipendente dalla volontà e dalla responsabilità del personale, ha impedito il regolare svolgimento delle attività lavorative – dicono dal sindacato – è grave che all’interno del perimetro di Grandi Stazioni retail si verifichino situazioni di questo genere dalle quali lavoratrici e lavoratori vanno tutelati”.

La Filcams Cgil chiede “il riconoscimento economico di tutte le giornate lavorative, la massima chiarezza circa lo sviluppo dell’attività commerciale, l’apertura immediata di un tavolo di confronto sindacale che coinvolga anche Grandi Stazioni retail”.

“La Filcams Cgil di Genova rimane al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori, pronta a intraprendere ogni iniziativa utile alla tutela delle loro condizioni economiche e professionali”, conclude la nota di Maurizio Fiore.