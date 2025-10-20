Chiavari, proseguono i lavori per la messa in sicurezza del Fosso di Capenara: chiude il percorso naturalistico

Genova. Procedono gli interventi di manutenzione e mitigazione del rischio idraulico del Fosso di Caperana. Per consentire l’avanzamento del cantiere, si rende necessaria la chiusura temporanea del percorso naturalistico del fiume Entella, nel tratto compreso tra la scuola elementare e il campo sportivo di Caperana. Da domani, martedì 21 ottobre, sino a fine lavori.

L’opera prevede la realizzazione di un nuovo canale a cielo aperto lungo 215 metri, più ampio e funzionale rispetto all’attuale condotta tombinata da 80 cm, sarà infatti largo 3 metri e con un’altezza variabile di 2 metri, e garantirà un miglior deflusso delle acque.

“Un’interruzione necessaria per permettere il proseguimento di un’opera fondamentale per la sicurezza del quartiere di Caperana e di via Parma – dichiara l’assessore al ciclo delle acque Paolo Garibaldi – Con questo intervento affrontiamo una criticità storica, migliorando la sicurezza di abitazioni, attività commerciali ed infrastrutture della zona. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica presente e ad utilizzare i percorsi alternativi indicati”