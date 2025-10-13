  • News24
Verde urbano

Chiavari, abbattuto albero di sughero in piazza Nostra Signora dell’Orto

Al suo posto ne è stato piantato un nuovo esemplare. Il sughero era malato e a rischio crollo

Chiavari. Questa mattina, in Piazza N.S. dell’Orto, a Chiavari, è stato abbattuto un albero di sughero ritenuto pericoloso per la sicurezza dei cittadini e della viabilità. La decisione è stata presa a seguito di una serie di monitoraggi effettuati negli ultimi anni, che avevano evidenziato problemi strutturali e fitosanitari della pianta.

Secondo la perizia tecnica, l’albero presentava una rilevante inclinazione verso sudovest, con proiezione sul camminamento pedonale e sulla strada, e un grave attacco di afidi che comprometteva lo stato vegetativo. Ogni intervento volto a ridurre il rischio si era rivelato insufficiente, rendendo necessario l’abbattimento della pianta.

“In un’area ad alta frequentazione pedonale e veicolare, era fondamentale intervenire immediatamente per garantire la sicurezza di tutti. La pianta è già stata sostituita da un nuovo esemplare – commenta il consigliere incaricato al verde, Ilaria Solari – l’intervento rientra nella più ampia attività di monitoraggio e cura del verde pubblico”.

