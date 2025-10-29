  • News24
Pallanuoto

Champions League, la Pro Recco non delude alla “Sciorba”: Jadran Herceg Novi battuto 16 a 7

R.N. Savona vs Pro Recco
Foto d'archivio
Matteo Iocchi Gratta

Genova. La Pro Recco batte lo Jadran Herceg Novi 16-7 e vola in testa al gruppo B di Champions League. Quatto reti per Granados, migliore marcatore della partita. Emozioni in acqua e prima del match, con la premiazione di Aleksandar Ivovic, tredici stagioni a Recco, omaggiato dal presidente Maurizio Felugo con una targa e una maglia che ripercorre tutti i 32 trofei alzati in Liguria.

Formazione tipo per mister Sukno che ritrova anche Pavillard. I montenegrini vanno avanti al primo assalto con Vasilje Radovic, poi si scatena la furia biancoceleste: Granados e Pavillard in superiorità, Cannella da posizione 4, ribaltano il punteggio sul 3-1. Davanti al pubblico della “Sciorba” Iocchi Gratta sfodera il suo tipico “lazo” e poi si conquista il rigore che Granados, re di coppa, non sbaglia: è il 5-1 che chiude i primi otto minuti.

Pavillard in apertura di tempo prosegue nel break vincente, lo Jadran torna ad esultare dopo dieci minuti di digiuno con Kholod (6-2). La Pro Recco però gioca ad un altro ritmo, Nicosia abbassa la saracinesca e Cassia dopo quella splendida di Budapest ripropone la palomba, questa volta in ripartenza, e riporta i campioni d’Italia sul +5. Iocchi Gratta si gira di prepotenza al centro e non lascia scampo ad Andric (8-2). È l’ultimo gol del tempo perché Nicosia mura il rigore di Merkulov a undici secondi dal cambio campo.

Gojkovic lancia Ilija Radovic tra i pali ma la trama del film non cambia con Canella a batterlo da posizione 3. Il migliore marcatore delle ultime tre edizioni di Champions è stato Granados e lo spagnolo vuole riconfermarsi: due gol e poker personale per l’11-2 della Pro Recco. L’altro spagnolo in vasca, Valera, sigla la terza rete degli ospiti (11-3). I campioni d’Italia non si fermano e Cannella in controfuga punisce ancora Radovic. Nel finale di tempo i ragazzi di Sukno allentano il ritmo, Koholod e Matijasevic colpiscono per il 12-5 dei primi 24 minuti.

Nel quarto tempo la Pro Recco scappa ancora con Condemi e poi Presciutti, che risponde a Sladovic (14-6). Durik scrive il suo nome sul tabellino con una bellissima girata di polso (15-7). Partita in ghiaccio, Sukno concede un po’ di minuti a Negri e alla fine arrivano i tre punti.

Sandro Sukno: “È stata davvero una bella serata qui alla Sciorba. Siamo tornati a giocare la Champions League a Genova e sono molto soddisfatto. Siamo partiti benissimo, avevamo preparato molto bene la partita. Dal risultato forse non si percepisce fino in fondo, ma abbiamo affrontato una squadra giovane, con qualità e ben organizzata. Probabilmente si sono un po’ spaventati per il nostro inizio molto forte, e da lì abbiamo preso un vantaggio che siamo riusciti a mantenere fino alla fine. Siamo stati compatti e aggressivi, sia in attacco che in difesa. Abbiamo fatto molto bene il pressing e la transizione, e anche nei momenti in cui abbiamo giocato a zona siamo migliorati rispetto all’inizio della stagione. Piano piano tutto sta andando nella direzione giusta”.

Il tabellino:

Pro Recco: Nicosia, Di Fulvio, Granados 4, Cannella 3, Fondelli, Durik 1, Presciutti 1, Pavillard 2, Iocchi Gratta 3, Buric, Condemi 1, Irving, Negri, Cassia 1. All. Sukno.

Jadran Herceg Novi: Andric, Kholod 2, Stupar, Obradovic, Vujovic, Valera 1, Merkulov, Gojkovic 1, Lazic, Sladovic 2, Matijasevic, V. Radovic 1, I. Radovic, Janovic. All. Gojkovic.

Arbitri: Schwartz (Israele), Vasileiou (Grecia)

Parziali: 5-1, 3-1, 4-3, 4-2.

Superiorità numeriche: Pro Recco 8/16, Jadran HN 3/12, Rigori: Pr 1/1, Jadran 0/1.

Usciti per falli: V. Radovic (JHN) nel terzo tempo, Obradovic (JHN) nel quarto tempo

I.Radovic in porta per lo Jadran dal terzo tempo. Negri (PR) in porta dal quinto minuto del quarto tempo.

