Pallanuoto

Champions League, esordio vincente per il Rapallo a Berlino: Spandau battuto 20-9

Roberta Bianconi
Berlino. Inizia nel migliore dei modi il cammino europeo del Rapallo Pallanuoto. Le gialloblù vincono in trasferta le tedesche dello Spandau 04 Berlino con un netto 20-9, conquistando i primi tre punti del girone di Champions League Femminile.

Una buona prestazione per la squadra ligure, sempre in controllo del match e capace di imporsi con personalità anche nelle fasi più delicate della gara.
Tra le note di giornata, l’esordio in Champions League del secondo portiere Myriam Forcina, a testimonianza del lavoro di crescita e valorizzazione del vivaio gialloblù a cui il tecnico Antonucci tiene parecchio. Sugli scudi la solita Giustini che cala un poker importantissimo.

A fine gara, la soddisfazione del presidente Enrico Antonucci: “Un esordio fantastico. Sarà un cammino difficile, con squadre forti ma iniziare con una vittoria fuori casa è un segnale importante. Ragioniamo partita per partita: il nostro progetto procede con entusiasmo e determinazione”.

Sulla stessa linea il tecnico Luca Antonucci, che sottolinea la crescita del gruppo: “L’emozione è stata tanta, per molte ragazze era la prima volta in Champions. Stiamo crescendo: questa vittoria è importante ma sappiamo di avere ancora tanto su cui migliorare”.

Roberta Bianconi, il capitano, dall’acqua l’ha vista così: “Buon inizio con un buon approccio, considerata anche la prima esperienza per buona parte della squadra. Oggi in acqua ho visto voglia di vincere e di lavorare di squadra, bisogna continuare così: costruire il nostro gioco e renderlo sempre più solido in vista delle prossime partite di coppa e di campionato. Giocare in Champions è sempre bello, confrontarsi con altre squadre aiuta a crescere individualmente e come gruppo. Dobbiamo continuare a fare questo tipo di esperienze”.

Tabellino:

SPANDAU 04 BERLIN – RAPALLO PALLANUOTO 9-20
(Parziali: 3-4, 2-5, 2-6, 2-5)

Spandau 04 Berlino: Milicich, Rieck, Sopiadou, Deike, Milicich 1, Deike 4, Ilic 2, Macdonald, Ludwig 1, Buijka 1, Slagter 1, Kangler 1, Amato 1, Pap.
All. Stamm.

Rapallo Pallanuoto: Santapaola, Zanetta, Di Maria 2, Giustini 4, Marcialis, Bakoc 2, Galardi 3, Cabona 2, Willemsen 2, Vukovic 1, Bianconi 3, Co’ 1, Forcina, Bianco.
All. Luca Antonucci.

Arbitri: Kunikova, Saftic.

