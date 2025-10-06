Cgil e Area Giustizia Democratica, giovedì 9 a Genova convegno sulla “Tutela dei diritti dei lavoratori”

Genova. Giovedì 9 ottobre alle ore 15 presso il Bi.Bi Service di Via XX Settembre 41 si terrà il convegno “La tutela dei diritti dei lavoratori”, organizzato dall’associazione Area per la Giustizia Democratica e Cgil Liguria.

Il pomeriggio di studio, che sarà introdotto da Maurizio Calà Segretario Generale Cgil Liguria e concluso da Marcello Basilico magistrato e componente del Consiglio Superiore della Magistratura, si articolerà in due focus “Il lavoro sfruttato e la sicurezza” e “La dignità nel lavoro”.

A partire dall’articolo 1 della Carta Costituzionale “L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro”, parti sociali e magistratura aprono una riflessione sulle attuali contraddizioni del mercato del lavoro, le sacche di precarietà e i problemi legati a salute e sicurezza sul lavoro.

Le conseguenze su lavoratrici e lavoratori dovute alle recenti modifiche legislative e alle grandi trasformazioni dei settori produttivi impongono a tutti i soggetti istituzionali e sociali una riflessione su come mettere in atto azioni a tutela dei diritti di chi lavora.

Il primo panel si concentrerà su precarietà e salute e sicurezza sul lavoro. Tre saranno gli interventi: “L’impresa, l’intermediazione, il caporalato” a cura di Luigi Macchia comandante provinciale Guardia di Finanza di Genova; “Appalti, subappalti, precarietà” a cura di Antonio Di Franco Segretario Generale Fillea Cgil, “Ammalarsi e morire di lavoro” a cura di Bruno Giordano Consigliere della Corte di Cassazione.

Il secondo panel tratterà i temi di salute e sicurezza sul lavoro e vedrà la partecipazione di Genantonio Chiarelli Magistrato, componente CSM con l’intervento dal titolo “Palazzina Laf: una vicenda estrema” e Annamaria Donino Docente diritto del lavoro Unige sulle “Prospettive per un lavoro a misura di Costituzione”.