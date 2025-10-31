Cgil: “Addette dell’appalto di pulizia all’interno di noto albergo licenziate per aver partecipato a uno sciopero”

Genova. È arrivata nel tardo pomeriggio di oggi al sindcato Filcams Cgil la lettera con la quale l’azienda Aurora Ambiente, società che opera in appalto all’interno dell’albergo Novotel, annuncia il licenziamento collettivo per 20 addette alle pulizie impiegate presso il noto albergo di Genova Sampierdarena.

La motivazione risiede nella partecipazione da parte delle lavoratrici allo sciopero di qualche giorno fa proclamato dalla Filcams in quanto alle dipendenti non viene erogato lo stipendio nelle normali scadenze mensili.

“Più che un licenziamento per giusta causa siamo di fronte ad un sopruso vero e proprio – commenta Maurizio Fiore Segretario Filcams Cgil Genova – la giusta causa è delle dipendenti che hanno scioperato perché senza stipendio: siamo arrivati al paradosso che non solo non ti pagano, ma se protesti ti licenziano”.

Il sindacato ha impugnato immediatamente il licenziamento e domani a partire dalle ore 9,30 sarà davanti al Novotel di Sampierdarena per denunciare un comportamento definito “surreale”.