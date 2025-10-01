Cercano la bici rubata a un rider e trovano droga e 4mila euro: arrestato 25enne

Genova. Cercavano la bicicletta rubata la sera prima a un rider, che il lavoratore era riuscito a rintracciare tramite il gps a Sampierdarena e hanno trovato soldi e droga, che hanno portato all’arresto di uno spacciatore 25enne.

E’ successo ieri sera in via degli Arditi dove gli agenti delle volanti del Commissariato Cornigliano sono stati inviati dalla sala operativa poiché un rider al quale, la sera prima durante una consegna, era stata rubata la bicicletta elettrica, era riuscito a rintracciarla con precisione tramite il gps installato.

I poliziotti si sono recati nell’appartamento segnalato dal dispositivo e, dopo molta insistenza, gli è stata aperta la porta dal proprietario. Nel vano di ingresso era parcheggiata la bicicletta, il cui telaio corrispondeva a quella rubata, per questo è stata sequestrata e, in seguito, restituita al proprietario.

Inoltre, mentre due agenti attendevano che gli venisse aperta la porta, un’altra pattuglia rimasta alla base del palazzo, ha visto il giovane gettare dalla finestra alcuni oggetti, rivelatisi poi essere due panetti di hashish del peso complessivo di 230 gr.

Da successiva perquisizione domiciliare effettuata con l’aiuto del team cinofili, sono stati trovati anche 3790 euro e un bilancino.

Il presunto spacciatore, già pregiudicato per reati relativi allo spaccio di stupefacenti, è stato portato nel carcere di Marassi.