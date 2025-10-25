“Pattuglione” in centro storico: arresti, denunce e sanzioni tra Pré e la darsena

Genova. Ancora controlli straordinari delle forze dell’ordine in centro storico, così come stabilito nel corso dell’ultima riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza convocato in prefettura.

Venerdìil servizio è stato coordinato dal commissariato Prè, unitamente al reparto prevenzione crimine Piemonte, appositamente inviato da fuori regione, al team cinofili con il cane antidroga Leone, al personale della polizia amministrativa e polfer, in concerto con militari della guardia di finanza e personale del reparto sicurezza urbana – eommercio della polizia locale.

Battute le zone di via Prè, vico Largo e degli Adorno, via Gramsci, piazza Metellino, via e piazza del Campo, vico Croce Bianca e vicoli limitrofi. Sono stati eseguiti controlli amministrativi in sei esercizi commerciali in vico Largo, via Prè, piazza del Campo e via Balbi, quattro dei quali sono stati sanzionati dalla guardia di finanza e dalla polizia locale. Elevate sanzioni per circa 2.000 euro per omessa etichettatura dei prodotti, omessa emissione di scontrini, omessa emissione elettronica e trasmissione del corrispettivo, omessa etichettatura dei prodotti.

In un magazzino in vico Largo è stato necessario richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per gravi irregolarità relative alle norme di sicurezza. Durante l’attività il cane Leone ha fiutato un cittadino ecuadoriano di 26 anni trovato in possesso di una dose di hashish, segnalato alla prefettura per il primo colloquio e l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che comportano anche l’invito a seguire programmi socio-riabilitativi.

Identificato un cittadino senegalese di 32 anni sempre in vico Largo che, sprovvisto di documento, è stato accompagnato in questura e messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi del caso. Durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello con lama di 8cm, per il quale è scattata la denuncia per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante i controlli, proseguiti fino a tarda serata, la volante del commissariato Cornigliano ha notato un 27enne egiziano camminare in via Gramsci. Sottoposto a controllo, è emerso che il era destinatario di un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere a seguito di aggravamento della misura di divieto di dimora, emessa lunedì scorso dal tribunale di Genova. Per questo è stato arrestato e associato alla casa circondariale di Marassi.

Nel complesso sono state identificate oltre 100 persone e verificati gli esposti presentati da associazioni di quartiere, negozianti e privati cittadini. Sono previsti ulteriori controlli nei prossimi giorni, in diverse fasce orarie.