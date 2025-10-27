  • News24
Sanità

Centro nascite Evangelico, Piccardo e Frulio (Pd): “Presidio prezioso, no alla chiusura”

I dem commentano indiscrezioni di stampa: "Ma i dati registrano oltre 550 nascite lo scorso anno e trend in crescita nel 2025"

ospedale voltri

Genova. “Se davvero questa Giunta di centrodestra sta mettendo nuovamente in campo lo scellerato proposito di chiudere i battenti del punto nascite dell’ospedale Evangelico di Voltri, reagiremo con ancora più forza e tenacia di quando, come sindaci, ci stringemmo in solidarietà per la difesa di un presidio prezioso per le nostre Valli e per tutto il Ponente Genovese. Rispediremo al mittente questa volontà disfattista e insensata anche stavolta”.

Lo dichiara la vicecapogruppo del PD in Regione Katia Piccardo, a seguito di un articolo pubblicato oggi su un quotidiano genoves.

“Mentre la demografia, purtroppo, arranca – osserva Piccardo – l’ospedale di Voltri è sempre più scelto dalle mamme e dalle famiglie per far nascere e seguire i propri bimbi, chiuderlo sarebbe assurdo. La Giunta anziché cercare di distruggere quello che funziona bene – basta guardare i dati che registrano oltre 550 nascite lo scorso anno e trend in crescita nel 2025 che porterebbe questo centro oltre le 600 nascite a fine anno – pensi a sostenerlo. Presenterò un’interrogazione in consiglio per chiedere chiarezza”.

“Da tempo, come ci viene detto da mesi dai sindacati e dagli operatori, si tenta di tagliare dei servizi all’Ospedale Evangelico di Voltri – aggiunge il presidente del municipio Ponente Matteo Frulio -. Questa è una struttura storica che ha saputo rinnovarsi, famosa per la qualità dei servizi offerti, una struttura fortemente legata non solo alla delegazione, ma al ponente genovese tutto e ai comuni limitrofi della Valle Stura e della Riviera. Come Municipio Ponente siamo fortemente contrari a questo tipo di operazione e faremo ogni azione necessaria affinché nessuno dei servizi venga tagliato”.

