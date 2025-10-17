Cellula terroristica a Genova, la Procura chiede 5 anni per il ‘maestro’

Genova – La procura di Genova ha chiesto il 5 anni di reclusione per Raan Nadeem, detto Peer ovvero il “maestro” della cellula jihadista pakistana Gabar smantellata dalla Digos nel 2022. Nadeem, assistito dall’avvocato Marco De Benedictis ha rilasciato brevi spontanee dichiarazioni respingendo le accuse: “Non c’è nessuna cellula terroristica e io non ne faccio parte” ha detto.

La giudice Camilla Repetto ha fissato la sentenza al prossimo 19 gennaio. La pm della Dda Monica Abbatecola lo accusa di associazione con finalità di terrorismo. Nadeem sarebbe stato uno dei personaggi al vertice dell’organizzazione, tanto che anche dal carcere francese dove è tuttora detenuto, avrebbe tenuto i contatti con la cellula terroristica condividendone “strategie e programmi”.

Il gruppo Gabar, avevano scoperto gli inquirenti, era legato a Zaheer Hassan Mahmoud, il 27enne che a settembre del 2020 attaccò la ex sede del giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi, ferendo a colpi di mannaia due persone. In sette erano stati condannati a 4 anni e 6 mesi, mentre un ottavo a 2 anni. Con rito ordinario erano stati condannati a 7 anni Yaseen Tahir e Alì Moshin, i principali imputati. Nadeem era già in carcere da dove però si teneva in contatto con Tahir. “Appena esco – gli diceva – mi farò sentire a Parigi. Sono un uomo coraggioso nei momenti difficili e ora che sono usciti i miei fratelli e a breve uscirò io… vedrai cosa facciamo là fuori”. Due mesi prima dell’attentato sotto l’ex sede di Charlie Hebdo, alcuni degli arrestati si erano fatti una foto sotto la torre Eiffel con l’attentatore e l’avevano postata scrivendo “abbiate un po’ di pazienza…ci vediamo sui campi di battaglia”.