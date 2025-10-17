La Casa del bottone in vendita: cercasi acquirenti per lo “scrigno dei tesori” della famiglia Pianetti

Genova. La Casa del bottone, la storica merceria attiva dal 1948 e fondata da Stefano Pianetti, gestita con amore e passione dal figlio Fabrizio Pianetti sino alla sua tragica scomparsa, è in vendita.

Da qualche giorno un’agenzia immobiliare si sta occupando di individuare persone interessante a rilevare il solo ramo merceria nei locali di via Barabino, alla Foce. Chi subentrerà nella gestione avrà il compito di portare avanti un’attività che nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento per chi è alla ricerca di vere e proprie “chicche”, tutte stipate all’interno di centinaia di scatole meticolosamente suddivise nei locali.

Il negozio è stato fondato nel 1948, ed è stato premiato come locale della tradizione dalla Camera di Commercio. Sin dagli inizi l’attività principale dell’esercizio è stata quella del commercio al dettaglio di articoli di merceria, maglieria e modisteria, ma nei suoi 77 anni di attività è diventato un unicum fuori dai confini regionali per la quantità, la varietà e la particolarità dei bottoni.

Da quelli gioiello con strass e paillettes agli alamari di passamaneria anni Trenta del Novecento, dalle fibbie di madreperla australiana antica ad altri che sembrano gemme di vetro, la scelta è amplissima e il negozio è diventato una sorta di scrigno dei tesori. Da qualche anno la merceria si era trasferita, lasciando via Ceccardi per via Barabino.

Attualmente non è in vendita l’attività “Questione di feeling” dedicata al merchandising del Genoa, che è ospitata negli stessi locali.