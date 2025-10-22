Il rilancio del teatro Verdi passa da Carmen Consoli: la “cantantessa” apre la stagione

Genova. Riparte in grande stile la stagione autunno inverno del teatro Verdi di Sestri Ponente, al centro di un lungo percorso di rilancio e riqualificazione culminato proprio un anno fa con la riapertura. Lo storico teatro ospita infatti la tappa genovese del tour di Carmen Consoli.

La cantautrice catanese sarà al Verdi venerdì 24 ottobre con il suo “Amuri Luci Tour”, che la porterà in giro per l’Italia sino a dicembre. Il tour è partito da Assisi il 18 ottobre, e prima di arrivare a Genova Consoli si fermerà a Torino per due date.

La “cantantessa” mancava da Genova da diversi anni, e il suo ritorno è stato accolto con entusiasmo, tanto che platea e gallerie sono quasi esaurite. Il suo concerto d’altronde segna l’inizio della stagione 2025/2026, con cui il Verdi punta a riaffermarsi come riferimento culturale cittadino dopo anni di travagliato andamento.

Alle proiezioni cinematografiche si affiancano i concerti e gli spettacoli teatrali: a fine ottobre il palco ospiterà Alan Sorrenti, sabato 1 novembre Tullio Solenghi porta in scena “Pigna Secca e Pigna Verde“, l’8 novembre si esibiranno i Casino Royale, e poi Gabriella Greison con lo spettacolo Dove tutto può accadere e il Winter Tour dei Folkstone, band bergamasca specialista in metal folk.

Il Verdi ha riaperto il 26 ottobre 2024, dopo oltre un anno di chiusura. Con la nuova aggiudicazione affidata a Boavida srl sono stati svolti i lavori di messa a norma e adeguamento funzionali, un investimento da circa 500.000 euro che consente alla sala di ospitare concerti, spettacoli e proiezioni cinematografiche.