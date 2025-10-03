Career Day chiude con 5500 partecipanti. Bucci, Ferro e Scajola: “Miglior edizione di sempre”

Genova. “Il Career Day 2025 di Orientamenti si chiude con numeri straordinari: oltre 5.500 partecipanti complessivi nei cinque giorni a Palazzo della Borsa, confermandosi la miglior edizione di sempre con 1.200 presenze in più rispetto al 2024”. Lo dichiarano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e gli assessori alle Politiche dell’Occupazione Simona Ferro e alla Programmazione FSE Marco Scajola, al termine dell’ultima giornata dell’evento, in corso a Genova fino a oggi nell’ambito di Orientamenti.

“Un segnale concreto della vitalità del nostro territorio e della capacità della Liguria di creare occasioni di incontro tra chi cerca lavoro e le imprese alla ricerca di personale qualificato” – sottolineano –. La crescita costante e la partecipazione record di questa edizione, la più internazionale di sempre, con aziende provenienti da nove Paesi europei e dal Canada, confermano il ruolo della Liguria come protagonista nelle politiche attive del lavoro a livello nazionale e internazionale. Il Career Day non è solo un evento: è un’opportunità concreta per costruire percorsi di lavoro, fare networking e rafforzare le competenze”.

Il prossimo grande appuntamento sarà il Festival Orientamenti, in programma a Genova dal 18 al 21 novembre 2025: quattro giornate dedicate a studenti, famiglie, e docenti, con incontri, laboratori e testimonianze per offrire strumenti concreti e accompagnare i giovani a scegliere il loro futuro.