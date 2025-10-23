  • News24
Intervento

Lite tra fidanzati degenera in strada, i carabinieri accorrono in centro storico

È successo giovedì mattina nel cuore del centro storico, a due passi da via Garibaldi, dove le auto dei miliari sono arrivate nel giro di pochi minuti con la sirena

Genova. Ha chiamato il 112 in lacrime, dicendo che il compagno stava colpendo minacciosamente la porta del suo appartamento, e le pattuglie dei carabinieri sono subito partire per intervenire nel più breve tempo possibile.

È successo giovedì mattina nel cuore del centro storico, a due passi da via Garibaldi, dove le auto dei miliari sono arrivate nel giro di pochi minuti con la sirena. Fortunatamente al loro arrivo nessuno era ferito: la donna ha spiegato di avere avuto una lite molto concitata con il compagno e di essersi spaventata.

I carabinieri hanno riportato la calma e si sono assicurati che la donna non corresse rischi, interpellando anche l’uomo sull’accaduto.

