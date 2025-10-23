Lite tra fidanzati degenera in strada, i carabinieri accorrono in centro storico

Genova. Ha chiamato il 112 in lacrime, dicendo che il compagno stava colpendo minacciosamente la porta del suo appartamento, e le pattuglie dei carabinieri sono subito partire per intervenire nel più breve tempo possibile.

È successo giovedì mattina nel cuore del centro storico, a due passi da via Garibaldi, dove le auto dei miliari sono arrivate nel giro di pochi minuti con la sirena. Fortunatamente al loro arrivo nessuno era ferito: la donna ha spiegato di avere avuto una lite molto concitata con il compagno e di essersi spaventata.

I carabinieri hanno riportato la calma e si sono assicurati che la donna non corresse rischi, interpellando anche l’uomo sull’accaduto.