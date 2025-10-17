  • News24
Lutto

Carabinieri morti nell’esplosione a Verona, bandiere a mezz’asta sul palazzo di Regione Liguria

"In un giorno di lutto, tutta la Liguria si unisce al dolore delle famiglie e del corpo dei carabinieri per questa tragedia che ha causato la perdita di tre servitori dello Stato, morti nell'adempimento delle loro funzioni"

Generico ottobre 2025

Genova.  Bandiere a mezz’asta sul palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari in occasione dei funerali, previsti oggi alle 16 nella Basilica di Santa Giustina a Padova, di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, i tre carabinieri morti a causa dell’esplosione del casolare di Castel D’Azzano, nel veronese.

“In un giorno di lutto, tutta la Liguria si unisce al dolore delle famiglie e del corpo dei carabinieri per questa tragedia che ha causato la perdita di tre servitori dello Stato, morti nell’adempimento delle loro funzioni”, commenta il presidente della Regione Marco Bucci a nome della Giunta.

