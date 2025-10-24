Cantieri a Genova, tutte le modifiche al traffico fino al 30 ottobre

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 24 e il 30 ottobre, e nei periodi immediatamente successivi, oltre alle disposizioni entrate in vigore giovedì 23 ottobre sul Nodo di San Benigno/Ponte Elicoidale ed alla chiusura della Sopraelevata in direzione ponente nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre si segnalano in particolare:
1) Fino al 31 ottobre modifiche alla viabilità in piazzale Resasco legate all’adeguamento idraulico dei rivi Veilino e Sant’Antonino
2) Domenica 26 ottobre divieto di transito in un tratto di via Bartolomeo Bosco per lavori sul Palazzo di Giustizia.
Nel dettaglio:
1) PIAZZALE GIOVANNI BATTISTA RESASCO, VIA SUPERIORE DEL VEILINO E VIA BOBBIO – OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DEI TRATTI TOMBINATI DEI RIVI VEILINO E SANT’ANTONINO
Fino al 31 ottobre a Staglieno, per lo svolgimento di lavori di adeguamento idraulico dei tratti tombinati dei rivi Veilino e Sant’Antonino, nei giorni successivi alle commemorazioni per i defunti, nei sottoelencati segmenti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:
– piazzale Giovanni Battista Resasco, nel tratto compreso tra via Superiore del Veilino e via Piacenza:
1. limite massimo di velocità di 30 km/h
2. senso unico di marcia per la direttrice monte nel segmento a levante delle aree di cantiere a centro piazza
3. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati e secondo la regolamentazione vigente
4. conferma dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli in uscita dal varco carrabile del Cimitero Monumentale di Staglieno
5. limite massimo di velocità di 30 km/h in avvicinamento a piazzale Resasco.
– via Bobbio:
limite massimo di velocità di 30 km/h in avvicinamento a piazzale Resasco.
2) VIA BARTOLOMEO BOSCO – LAVORI PALAZZO DI GIUSTIZIA
Domenica 26 ottobre in via Bartolomeo Bosco, nel tratto compreso tra via V Dicembre e il civico 4, nell’ambito delle lavorazioni sulla facciata del Palazzo di Giustizia, nella fascia oraria 8.00/14.00 scattano le seguenti prescrizioni:
1. divieto di transito veicolare
2. divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti
3. presenza di movieri a coadiuvare la circolazione.
Sul sito istituzionale del Comune di Genova, al link https://shorturl.at/stj7i, è possibile consultare i principali lavori in corso e in programma sull’intero territorio comunale, suddivisi per Municipio.
