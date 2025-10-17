Cantieri a Genova, le modifiche al traffico dal 17 al 23 ottobre

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana tra il 17 e il 23 ottobre, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Dal 17 ottobre al 27 novembre prosecuzione dei lavori in piazza Dante per il miglioramento dell’accessibilità alle aree circostanti

2) Fino al 21 novembre, scavi nella zona di corso Gastaldi e via Tolemaide per il rinnovamento della rete fognaria

3) A Cornigliano, fino al 26 novembre, continuazione dei lavori di realizzazione della rotatoria di piazza Massena

4) Dal 20 al 29 ottobre, interventi di scarifica e asfaltatura tra via Ferri, via 30 Giugno 1960 e via San Donà di Piave.

Inoltre, domenica 19 ottobre a Struppa e Pegli ci saranno due eventi con alcune ripercussioni sulla viabilità e sulle linee AMT.

Nel dettaglio:

1) PIAZZA DANTE – LAVORI MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITÀ

Dal 17 ottobre al 27 novembre in piazza Dante, lato monte, nel tratto compreso tra via Roccatagliata Ceccardi e via Dante, nella fascia oraria 00.00/24.00, per proseguire le opere di completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche nell’ambito dei lavori di riqualificazione e miglioramento accessibilità delle aree circostanti e gli spazi annessi alla casa di Colombo, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità dei 30 km/h

2. divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

3. ricollocazione degli stalli di sosta riservati ai veicoli in servizio ai titolari di permesso CUDE e corpi consolari, all’altezza del civico 20R.

2) CORSO GASTALDI E VIA TOLEMAIDE – LAVORI RETE FOGNARIA

Fino al 21 novembre, per lavori di scavo per il rinnovamento della rete fognaria, nella zona di corso Gastaldi e via Tolemaide, nei sottoelencati tratti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– corso Gastaldi, direzione ponente, nel tratto compreso tra via Anton Giulio Barrili e via Terralba:

1. limite di velocità di 30km/h

2. soppressione corsia riservata veicoli TPL direttrice ponente.

– via Tolemaide, nel tratto compreso tra via Terralba e via Caffa:

1. Limite di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata lato mare

3. soppressione corsia riservata veicoli TPL direttrice ponente.

3) CORNIGLIANO – LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA

Dalle ore 21.00 del 22 ottobre e fino al 26 novembre, nella zona tra piazza Massena, via Cornigliano, via Giovanni Ansaldo, via Coronata e corso Perrone, per lavori di realizzazione della nuova rotatoria di piazza Massena, nei sottoelencati tratti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

a. La circolazione all’intersezione tra piazza Andrea Massena, via Cornigliano, via Giovanni Ansaldo e corso Ferdinando Maria Perrone è regolata a rotatoria con senso di marcia antiorario

b. Limite massimo di velocità di 30 km/h all’interno del regime circolatorio di cui al punto precedente

c. I veicoli che si apprestano ad inserirsi nel regime circolatorio di cui al punto a) hanno l’obbligo di dare la precedenza.

d. piazza Massena:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nel tratto di ponente compreso tra via Coronata e via Cornigliano (tratto fronteggiante il civico 7)

3. divieto di transito veicolare a centro piazza

4. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare nel tratto di monte compreso tra via Coronata e corso Perrone

5. la fermata del trasporto pubblico locale “Massena/Coronata” (cod. 1032), per la direzione centro, è temporaneamente spostata a centro piazza

6. divieto di transito pedonale nei tratti di marciapiede interessati dalle lavorazioni con deviazione dei flussi pedonali su idonei percorsi protetti

7. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati fatta eccezione per i mezzi di TPL nelle apposite aree di fermata.

e. via Cornigliano:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 20 e l’intersezione a rotatoria

2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

f. via Giovanni Ansaldo:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione a rotatoria

2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

g. via Coronata:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 5 e piazza Massena.

h. corso Ferdinando Maria Perrone:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 2A e l’intersezione a rotatoria

2. sul lato levante, in corrispondenza del civico 1 rosso, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato a veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno

3. sul lato levante, in corrispondenza del civico 1, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato ai TAXI

4. sul lato levante, in corrispondenza del civico 7 rosso, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato ai veicoli che compiono operazioni di carico e scarico delle merci regolamentato a disco orario per 30 minuti dei giorni lavorativi;

5. la fermata del trasporto pubblico locale “Perrone 8/Massena” (cod. 1088), per la direzione centro, è temporaneamente spostata all’altezza del civico 14 rosso

6. la fermata del trasporto pubblico locale “Perrone 1/Massena” (cod. 1034), per la direzione monte, è temporaneamente spostata a monte del civico 3

7. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria e il civico 3.

i. corso Perrone e piazza Massena:

divieto di fermata veicolare nel tratto di corso Perrone compreso tra il civico 3 e piazza Massena, ambo i lati, e in tutta piazza Massena dalle ore 08.00 del 22 ottobre e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione della segnaletica di cantiere relativa alla Fase 4.

4) VIE FERRI, 30 GIUGNO 1960, SAN DONÀ DI PIAVE: LAVORI RIASFALTATURA

Nella zona di via Ferri, via 30 Giugno 1960 e via San Donà di Piave, dal 20 ottobre al 29 ottobre, nella fascia oraria 20.00/5.00, sono stabilite le seguenti prescrizioni nei sottoelencati tratti stradali:

– rotatoria via Evandro Ferri / via 30 Giugno 1960 / via San Donà di Piave:

1. divieto di transito veicolare sull’accesso di via 30 Giugno 1960, corsia direzione monte, presso ponte Romero – deviazione traffico veicolare su via Perlasca

2. divieto di transito veicolare sulla corsia direzione mare di via San Donà di Piave dalla confluenza con via Trasta – deviazione traffico veicolare su via Castel Morrone per la direzione mare

3. flusso veicolare proveniente da via Evandro Ferri verso monte consentito e gestito da operatori-movieri;

4. limite massimo di velocità 30 km/h.

a) EVENTO “FIERA DI STRUPPA – FINE ESTATE SCUOLA SPORT”

Domenica 19 ottobre a Struppa, dalle ore 6.00 alle 22.00 e comunque sino a cessate esigenze, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Fiera di Struppa – Fine estate scuola Sport” sono adottate le seguenti prescrizioni:

1. In via Struppa lato ponente, nel tratto dal civico 224R (ufficio postale) e fino al civico 71R, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e comunque sino a cessate esigenze

2. In via Struppa, dal civico 71R e fino al civico 113, divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, per agevolare il transito veicolare e degli autobus ATP in direzione monte.

E ancora:

1. istituzione del senso unico di marcia mare-monte articolato nella corsia di levante di via Struppa, nel tratto compreso tra le vie Giovanni Trossarelli (esclusa) e Reitano (esclusa) fino all’altezza del civico 262; dal civico 71R in poi, disassamento del senso unico sulla corsia a ponente della via Struppa

2. circolazione veicolare “ad anello” con possibilità di svolta a destra in via Bavari, altezza Galleria della Paglia, assistita da personale della Polizia Locale per poter riprendere la marcia direzione mare sulla carreggiata in sponda sinistra del torrente Bisagno

3. istituzione della direzione obbligatoria a destra – direzione monte – all’intersezione tra via Struppa e ponte Canova

4. istituzione di capolinea provvisorio AMT all’altezza della rotatoria Canepa – Sponda Nuova – ponte Canova con contestuale istituzione divieto di sosta con rimozione forzata e abrogazione divieto di transito pedonale in via Pedullà lato ponente, immediatamente a mare del ponte Canova.

Ad integrazione, i servizi AMT:

1. in transito in via Struppa direzione monte, proseguiranno la marcia sul Ponte N. Green direzione levante e riprenderanno la direzione monte percorrendo via Pedullà

2. effettueranno il capolinea nello slargo presente alla rotatoria CCanepa – Sponda Nuova – ponte Canova, da dove riprenderanno il servizio in direzione mare rientrando in via Struppa, sul normale itinerario, attraverso il Ponte N. Green percorso per un breve tratto in senso vietato; tale manovra sarà eseguita con l’ausilio di personale della Polizia Locale presente all’intersezione Struppa/Buscaglia.

I servizi di ATP/AMT, non previsti con mezzi autosnodati:

1. si articoleranno regolarmente in direzione monte attraverso il raccordo di via Giò Batta Cardinale, quindi percorrendo l’istituito senso unico della via Struppa (da intersezione con via Trossarelli), per raggiungere il capolinea di piazzale Brigata Volante Severino

2. in direzione mare eseguiranno l’inversione di marcia all’altezza della Galleria della Paglia con l’ausilio di personale della Polizia Locale, proseguendo in via Pedullà e attraverso il Ponte N. Green, rientreranno nel normale itinerario di via Struppa con le stesse modalità di AMT.

Inoltre:

1. In corrispondenza di tutte le intersezioni, accessi carrabili e passi carrabili presenti nelle aree di via Struppa area interessate dalla fiera, dovranno essere collocati in direzioni obbligatorie per incanalare i veicoli unicamente in direzione monte

2. all’altezza di via Reitano, sarà posizionato il segnale senso vietato, in quanto via Struppa fino a quel punto si articolerà a senso unico di circolazione mare/monte.

b) “GIORNATE MAGICHE 2025 – PEGLI” – DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA

Domenica 19 ottobre in via De Nicolay, nel tratto compreso dall’intersezione con via Sabotino all’intersezione con via Lungomare di Pegli, dalle ore 7.00 alle ore 23.59, per consentire il regolare svolgimento dell’evento “Giornate magiche 2025 – Pegli”, è istituito per tutti i veicoli il divieto di transito e di sosta.

Tale divieto si estende a piazza Porticciolo, nelle adiacenze del civico 42 di via Lungomare di Pegli, nella fascia oraria 7.00/15.00.