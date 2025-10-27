Cantieri degli assi di forza in partenza, Rossi (Lega): “A rischio il Natale per i commercianti di Sampierdarena”

Genova. L’apertura imminente dei cantieri relativi al progetto dei “Quattro Assi di Forza” rischierebbe di paralizzare il quartiere di Sampierdarena proprio nel periodo cruciale degli acquisti natalizi. A lanciare l’allarme è Davide Rossi, capogruppo della Lega al Municipio Centro Ovest, che ha presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti e un’immediata revisione del cronoprogramma dei lavori.

Secondo Rossi, l’avvio dei cantieri in queste settimane è “inaccettabile” e rischia di arrecare gravi danni alle attività commerciali della zona. L’attenzione è puntata non solo su Via Buranello – che con una sola corsia di marcia è considerata già critica – ma anche su Via Cantore e Via Bruno Buozzi.

“Il Natale è il periodo più importante per i nostri commercianti, ma l’Amministrazione rischia di rovinarlo con l’apertura dei cantieri dei Quattro Assi di Forza proprio in queste settimane” ha dichiarato Rossi. “Aprire nuovi cantieri senza un piano preciso rischia di paralizzare la viabilità e mettere in ginocchio le attività della zona. È inaccettabile che si proceda senza un vero confronto con i commercianti e con le associazioni di categoria.”

L’interpellanza presentata dalla Lega chiede in modo specifico al Comune e al Municipio di spiegare i motivi dell’avvio dei lavori proprio a ridosso del periodo natalizio, senza aver previsto rinvii o rimodulazioni del calendario. Inoltre, si domandano se e in che modo siano stati coinvolti i commercianti nella pianificazione dei cantieri e quali misure concrete si intendano adottare per evitare danni economici al tessuto commerciale di Sampierdarena.

In conclusione, Rossi ha rivolto un appello alla maggioranza di centrosinistra, accusandola di dimenticare troppo spesso la necessità di condividere le scelte con i CIV e le associazioni. “La Lega chiede che i lavori vengano organizzati con buon senso, per tutelare chi ogni giorno tiene viva Sampierdarena con il proprio lavoro.”