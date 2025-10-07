Canoa e canottaggio, sette medaglie per la selezione universitaria ai campionati nazionali

Sabaudia. Nel weekend scorso Sabaudia ha ospitato i campionati nazionali universitari di Canoa/Kayak e Canottaggio, manifestazione che ha visto la partecipazione anche della Selezione Universitaria dell’Università degli Studi di Genova e del CUS Genova. L’evento è stato organizzato in terra laziale e ha riunito i migliori atleti e atlete del panorama universitario nazionale, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario sportivo.

La Selezione biancorossa, guidata dai tecnici Giulio Basso e Gabriele Galioto, ha totalizzato complessivamente sette medaglie: un oro, due argenti e quattro bronzi. La squadra era composta da Edoardo Barabino (Rowing Club Genovese, Giurisprudenza), Martina Fanfani (Rowing Club Genovese, Psicologia), Gemma Ghinelli (Rowing Club Genovese, Scienze MFN), Leonardo Ghioni (Canottieri Vittorino da Feltre, Ingegneria), Alessandro Pozzi (Rowing Club Genovese, Scienze Politiche), Tommaso Rossi (Rowing Club Genovese, Scienze Motorie), Anna Scolaro (Canottieri Flora, Ingegneria) ed Ermanno Virgilio (Rowing Club Genovese, Ingegneria).

Sui 500 m sono arrivati l’oro nel doppio femminile con Scolaro e Fanfani; l’argento nel doppio mix con Ghioni e Ghinelli; l’argento nel singolo femminile con Ghinelli; il bronzo nel quattro di coppia mix con Pozzi, Barabino, Scolaro e Fanfani; e il bronzo nel quattro con maschile di Rossi, Pozzi, Virgilio e Barabino. Per quanto riguarda i 2000 m, invece, due bronzi per la Selezione: nel quattro di coppia mix con Virgilio, Rossi, Ghinelli e Fanfani; e nel doppio mix con Pozzo e Scolaro.

Queste le parole di Giulio Basso, Responsabile Tecnico della Selezione Universitaria: «La spedizione è andata bene, siamo contenti che ogni atleta sia andato a medaglia. Pur essendoci presentati a Sabaudia con una squadra meno numerosa, su cui stiamo lavorando e che stiamo ricostruendo, siamo comunque riusciti a portare a casa un titolo italiano universitario e altri cinque podi. Sicuramente possiamo dire, usando un eufemismo, che la mancata partenza del College Remiero Universitario di Genova non ci abbia aiutato nella costruzione della squadra. Allo stesso tempo, in un anno di transizione come questo, guardiamo con fiducia a una decina di ragazzi e ragazze promettenti della nostra regione, con esperienze importanti come quella ai Mondiali Junior. Quest’anno termineranno le scuole superiori ed entreranno nel mondo universitario. Anche quella di Sabaudia rimane comunque una splendida esperienza che i ragazzi e le ragazze ricorderanno con piacere e per la quale ringraziamo il CUS Genova e l’Università degli Studi di Genova».

Queste le parole di Domenico Vitetta, Presidente del CUS Genova: «Questi risultati ci rendono particolarmente orgogliosi perché confermano la qualità del lavoro portato avanti nel settore universitario. La nostra Selezione ha dimostrato di saper competere ai massimi livelli nonostante un gruppo meno numeroso, segno di un movimento solido. Ringraziamo i tecnici e tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione degli atleti e delle atlete, insieme all’Università di Genova, che continua a credere con noi nel valore formativo dello sport. Guardiamo con fiducia ai prossimi anni».