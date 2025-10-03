Candia e Casella (Avs): “In piazza al fianco di lavoratori e cittadini per fermare il genocidio”

Genova. “Militanti e rappresentanti di AVS stanno partecipando oggi in Liguria alla grande mobilitazione e allo sciopero generale proclamato dalla Cgil, a cui hanno aderito milioni di persone in tutta Italia, contro il genocidio in Palestina e in difesa della Global Sumud Flotilla.

“Dopo la manifestazione dei lavoratori della sanità di ieri sera, migliaia di cittadini hanno sfilato nelle piazze di Genova, Savona, La Spezia e Imperia in segno di protesta contro la posizione del governo italiano sul dramma palestinese”, si legge in una nota.

“Siamo in piazza per difendere i diritti della popolazione civile nella Striscia di Gaza e per sostenere l’iniziativa umanitaria della Global Sumud Flotilla, di cui fa parte anche la parlamentare europea Benedetta Scuderi di AVS. Si trattava di una spedizione pacifica, a cui è stata negata la possibilità di portare aiuti e generi di prima necessità ai palestinesi”, ricordano Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, e Jan Casella, consigliere regionale di AVS.

“La gente sta dimostrando pacificamente, nelle piazze di tutta Italia, per mandare un segnale chiaro al governo Meloni e al parlamento italiano. Serve un cambiamento netto e radicale nella gestione dei rapporti con Israele. Fino a quando non cesseranno le violenze e le privazioni ai danni palestinesi, lo Stato italiano deve boicottare quello israeliano. I nostri concittadini sono stufi di vedere un popolo massacrato e affamato senza che il governo italiano muova un dito per opporsi a questa enorme ingiustizia, che rimarrà impressa nei libri di storia”, osservano Selena Candia e Jan Casella.