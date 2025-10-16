Campostano, associazioni consegnano 1650 firme contro il supermercato: “Comune ci ascolti”

Il progetto, denominato Polo Urbano San Siro è ritenuto contrario all’interesse pubblico perché prosegue la tendenza negativa del consumo di suolo. Le obiezioni al progetto si concentrano su tre aree critiche: l’impatto ambientale e paesaggistico, i problemi di viabilità, e la mancanza di condivisione politica.
L’intervento è osteggiato primariamente perché rappresenta un ulteriore consumo di suolo in una zona classificata come “struttura urbana qualificata” e tutelata da Vincolo Paesaggistico , la cui edificazione violerebbe le norme di mantenimento e altererebbe irreversibilmente l’armonia storica. Si cita inoltre il Regolamento Europeo sul “Ripristino della natura” che impone di conservare il verde urbano.
La seconda preoccupazione riguarda la viabilità: la struttura di vendita, con due piani di parcheggio, causerà un notevole e insostenibile incremento del flusso veicolare su strade già gravate, con rischio di incidenti e disagi per residenti e soccorsi. Infine, viene denunciata una distanza tra la politica e i bisogni dei 1650 cittadini che hanno sottoscritto il dissenso, e la criticata prassi di annullare e rinviare le commissioni dedicate al progetto