Campostano, associazioni consegnano 1650 firme contro il supermercato: “Comune ci ascolti”

Genova. Le associazioni “Nervi basta degrado” e il “Circolo Nuova Ecologia Genova” hanno comunicato oggi di aver completato l’invio ai rappresentanti istituzionali – l’assessore Coppola, la sindaca Salis e ai rappresentati del Municipio Levante – dei moduli sottoscritti da 1650 cittadini in dissenso alla realizzazione di una struttura di vendita con annesse pertinenze nell’area verde Campostano.