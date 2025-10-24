In camporella sul monte si stacca il freno a mano: auto vola per 28 metri nel dirupo, due feriti

Genova. “Non c’è in natura una passione più diabolicamente impaziente di quella di colui che, tremando sull’orlo di un precipizio, medita di gettarvisi“. Questo lo diceva Edgar Allan Poe, nel suo racconto “Il genio della perversione”, ma sicuramente non è quello a cui hanno pensato i due ragazzi che, ieri notte, sulle pendici della Madonna del Monte, sono si sono ritrovati con l’auto in fondo ad un dirupo dopo una lunga e interminabile caduta di una trentina di metri.

Sono le tre e mezza di notte, quando in uno degli spiazzi della strada che porta sulla collina che domina il centro levante cittadino, arriva un’auto. Una delle tante, che da sempre affollano nottetempo questi angoli nascosti a due passi dalla città, a cui innumerevoli generazioni di genovesi, forse, devono l’esistenza. A bordo un ragazzo e una ragazza, di 35 e 38 anni. Si slacciano le cinture, parlano.

Poi, forse una manovra errata, maldestra, dettata proprio da quella passione impaziente che in certi momenti trasforma le persone in goffe creature semoventi, e il freno a mano si sgancia, racconteranno i protagonisti. L’auto inizia a muoversi, prima lentamente, poi sempre più velocemente, infilandosi dentro la boscaglia, risucchiata nel buco nero della notte. Ventotto i metri di caduta, decine i colpi presi dai due ragazzi, sconquassati nell’abitacolo dal quello sfacelo inatteso.

Finito il disastro, sepolta la passione, ecco che ritorna ingrata la realtà. La chiamata imbarazzata ai soccorsi, le ambulanze che arrivano, la polizia locale che scrive verbali, mentre i vigili del fuoco li riportano sulla strada. L’auto distrutta. Per lui un trauma facciale, per lei contusioni alla schiena, come per suggellare in diapositiva quello che la gravità terreste ha interrotto. Prossimo appuntamento? Dal carrozziere.