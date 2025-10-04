  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
In manette

Camogli, badante rubava i soldi in casa dell’anziana che accudiva: scoperta e arrestata

La vittima si era accorta che mancava del denaro, così ha sporto denuncia e i carabinieri hanno incastrato la responsabile

Generica

Camogli. Arrestata dai carabinieri una badante italiana 67enne, ritenuta responsabile di diversi furti commessi presso l’abitazione della signora che accudiva.

La vittima si era accorta di ammanchi di denaro dalla propria abitazione per circa mille euro, così ha sporto denuncia. I militari hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato all’interno della casa, riscontrando che la badante aveva effettivamente sottratto il contante.

I carabinieri, dunque, considerato che i precedenti furti erano avvenuti con cadenza quasi giornaliera, hanno fotografato i seriali di ulteriori banconote custodite dalla signora e, alla prima occasione favorevole, hanno fermato la badante, trovandola in possesso proprio del denaro fotografato, ammontante a circa 800 euro, che è stato restituito alla vittima.

La donna è stata dunque arrestata in flagranza di reato e trasferita al carcere di Pontedecimo, in attesa della convalida.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.