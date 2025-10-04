Camogli, badante rubava i soldi in casa dell’anziana che accudiva: scoperta e arrestata

Camogli. Arrestata dai carabinieri una badante italiana 67enne, ritenuta responsabile di diversi furti commessi presso l’abitazione della signora che accudiva.

La vittima si era accorta di ammanchi di denaro dalla propria abitazione per circa mille euro, così ha sporto denuncia. I militari hanno visionato le immagini del sistema di videosorveglianza installato all’interno della casa, riscontrando che la badante aveva effettivamente sottratto il contante.

I carabinieri, dunque, considerato che i precedenti furti erano avvenuti con cadenza quasi giornaliera, hanno fotografato i seriali di ulteriori banconote custodite dalla signora e, alla prima occasione favorevole, hanno fermato la badante, trovandola in possesso proprio del denaro fotografato, ammontante a circa 800 euro, che è stato restituito alla vittima.

La donna è stata dunque arrestata in flagranza di reato e trasferita al carcere di Pontedecimo, in attesa della convalida.