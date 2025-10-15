Camogli, al via i lavori di riqualificazione per la piscina Giuva Baldini: riconsegna settembre 2026

Camogli. Sono partiti i lavori di ristrutturazione della piscina comunale Giuva Baldini di Camogli. Il progetto di restyling, atteso per l’ammodernamento dell’impianto, è finalizzato alla riconsegna della struttura entro settembre 2026.

Il restyling è particolarmente significativo e include diversi interventi strutturali. Si prevede la ristrutturazione completa dell’impianto natatorio e il rifacimento degli spogliatoi. La novità più rilevante è l’aggiunta di una copertura a scorrimento, simile a quella in uso alla piscina della Sciorba, che permetterà l’utilizzo della vasca in tutte le stagioni. Inoltre, verrà realizzata una seconda vasca interamente dedicata a specifiche attività per le persone diversamente abili e per coloro che seguono terapie riabilitative, migliorando così l’offerta di servizi inclusivi.

Il percorso che ha portato all’avvio di questa prima fase di demolizione è iniziato nel giugno 2023, subito dopo l’insediamento dell’attuale Amministrazione comunale, che ha recuperato e aggiornato un progetto della precedente gestione. L’opera è stata possibile grazie al superamento degli iter autorizzativi richiesti da CONI e FIN e all’ottenimento di un importante finanziamento. Si tratta di un prestito di oltre 2 milioni di euro concesso dal Credito Sportivo, che prevede il rimborso in 15 anni con l’azzeramento degli interessi legali. La Città Metropolitana di Genova ha indetto e completato la gara d’appalto, e il Comune di Camogli ha infine firmato il contratto di affidamento lavori dopo gli incontri tecnici con la ditta incaricata.