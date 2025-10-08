  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disagi

Camion incastrato nel tunnel di via Canevari, traffico in tilt in Valbisagno

Sul posto anche i vigili del fuoco per verificare eventuali danni strutturali alla volta

camion incastrato via canevari

Genova. Traffico in tilt questo pomeriggio in bassa Valbisagno a causa di un autoarticolato rimasto incastrato all’ingresso del tunnel di via Canevari.

La polizia locale ha chiuso il fornice in direzione mare, deviando il traffico sulla sponda opposta del Bisagno. Intorno alle 19.15 il tunnel è stato riaperto.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per controllare le condizioni della volta e verificare l’eventuale presenza di danni strutturali che avrebbero costretto a chiudere la galleria con conseguenze pesanti sulla viabilità.

Intanto gli effetti si sono fatti sentire con lunghe code a partire da via Bobbio risolte solo verso la serata.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.