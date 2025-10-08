Camion incastrato nel tunnel di via Canevari, traffico in tilt in Valbisagno

Genova. Traffico in tilt questo pomeriggio in bassa Valbisagno a causa di un autoarticolato rimasto incastrato all’ingresso del tunnel di via Canevari.
La polizia locale ha chiuso il fornice in direzione mare, deviando il traffico sulla sponda opposta del Bisagno. Intorno alle 19.15 il tunnel è stato riaperto.
Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per controllare le condizioni della volta e verificare l’eventuale presenza di danni strutturali che avrebbero costretto a chiudere la galleria con conseguenze pesanti sulla viabilità.
Intanto gli effetti si sono fatti sentire con lunghe code a partire da via Bobbio risolte solo verso la serata.