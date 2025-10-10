Camera del Lavoro inaugura l’ufficio disabilità. Magni: “Assistenza sui diritti”

Genova. “L’apertura di un unico punto informativo e di assistenza che prenda in carico le necessità di persone con disabilità è la risposta alle decine di richieste che ogni giorno arrivano nelle nostre sedi e che finalmente troveranno un unico luogo nel quale ricevere informazioni e assistenza”. Così Igor Magni, segretario della Camera del Lavoro di Genova in occasione dell’inaugurazione dell’ufficio disabilità aperto oggi alla Cgil di Via San Giovanni d’Acri 6.

L’ufficio, affidato alla responsabilità di Franco Marasco dello Spi Cgil, ha lo scopo di aiutare le persone con disabilità e i loro familiari a districarsi tra la miriade di pratiche burocratiche che interessano questa particolare fascia di cittadini e che, come ricorda Marasco, di fatto riprende una tradizione Cgil.

“Oggi riprendiamo e aggiorniamo una esperienza che molti anni fa aveva iniziato un operaio dell’Italsider, insignito poi del Grifo d’Oro alla città, Giacomo Piombo. In quegli anni la voce di persone come Giacomo Piombo e Rosanna Benzi, contribuivano a far superare quel tabù che faceva della disabilità una condizione della quale non parlare o non occuparsi. Noi oggi riprendiamo l’esperienza di Piombo che per primo aveva pensato ad uno sportello dedicato alle persone con disabilità e la aggiorniamo alla luce delle nuove leggi e normative legate all’assistenza, ma anche alla casa, al fisco”.

Tra le novità legate alle nuove normative, ad esempio quella sull’invalidità civile che vede Genova tra le città dove è la partita la nuova sperimentazione “Dal primo ottobre non è più il Patronato a inviare la domanda all’Inps, ma il medico di base – ricorda Marco Paini, direttore di Inca Genova – dopo questo passaggio ci si può rivolgere al Patronato per ottenere la sperimentazione e se – sottolinea Paini – per qualche ragione il medico di base è impossibilitato a inviare la domanda, il patronato può intervenire con i propri medici”.

All’inaugurazione hanno partecipato il presidente del Municipio VI Medio Ponente Fabio Ceraudo, il vicesindaco del Comune di Genova Alessandro Terrile, per la Regione Liguria il consigliere Gianni Pastorino, Isabella Cevasco direttrice socio sanitaria della Asl 3 genovese, Maria Rosa Riso direttrice Inps Genova, Valerio Serino responsabile nazionale Disabilità Cgil e ha visto la presenza del campione di free style Vanni Oddera che ha commentato: “Concentrare in un unico sportello le competenze per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità è una grande opportunità per chi quotidianamente deve convivere con mille difficoltà. Spesso è difficile districarsi nella burocrazia e sapere di poter contare in un unico luogo dove trovare tutte le informazioni necessarie a far valere i propri diritti, oltre ad essere molto utile, rappresenta una piccola rivoluzione culturale”.

E la presenza del grande Vanni Oddera e i piloti del Team Daboot Massimo Bianconcini, Diego Manenti e Jack Gandino hanno reso unica una giornata che la Cgil ha deciso di offrire al quartiere e alla città con due spettacoli di freestyle su due ruote e moto terapia. Lo spettacolo delle ore 11 ha visto la partecipazione di circa 300 bimbi delle scuole genovesi e un centinaio di ragazze e ragazze del mondo dell’associazionismo e grande attesa c’è anche per lo spettacolo del pomeriggio aperto al quartiere e alla città che si svolgerà intorno alle ore 15.