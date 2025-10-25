Cambio ora, nella notte tra sabato e domenica torna l’ora solare

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025 torna l’ora solare: alle 3 le lancette dovranno essere spostate indietro di un’ora, tornando così alle 2. Guadagneremo quindi sessanta minuti di sonno in più, ma perderemo progressivamente luce naturale nelle ore pomeridiane.

Perché si cambia l’ora

Il cambio tra ora legale e ora solare nasce con l’obiettivo di ottimizzare i consumi energetici, sfruttando meglio le ore di luce naturale. L’ora legale, introdotta stabilmente in Italia nel 1966, consente di ritardare l’accensione dell’illuminazione artificiale durante la bella stagione. Con il ritorno dell’ora solare, invece, si riallinea l’orologio all’ora “naturale” del sole, rendendo le mattine più luminose e i pomeriggi più brevi.

L’Unione Europea e il dibattito sull’abolizione

Negli ultimi anni si è discusso a lungo, a livello europeo, della possibilità di abolire il cambio dell’ora e lasciare a ogni Paese la scelta tra ora solare o legale permanente. Nonostante la proposta avanzata dalla Commissione Europea nel 2018, la decisione definitiva è stata rinviata, e per ora il sistema del doppio orario resta in vigore.