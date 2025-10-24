  • News24
Cambio d’ora, i consigli del Soccorso alpino agli escursionisti: “Attenti, il buio può scendere rapidamente”

Soccorso Alpino notte

Genova. Il prossimo fine settimana, l’ora legale terminerà e le giornate si accorceranno ulteriormente. Per gli appassionati di escursioni nell’entroterra e nei boschi della Liguria la raccomandazione che arriva dal Soccorso alpino e speleologico della Liguria è “essere particolarmente attenti: non attardarsi troppo e essere di ritorno prima del tramonto“.

“Il buio può scendere rapidamente, specialmente nelle zone più isolate: in questa situazione orientarsi e trovare la strada di ritorno può diventare complicato”.

In ogni caso i consigli sono: pianificare l’ itinerario con attenzione; partire presto per avere abbastanza tempo; portare una torcia o una luce di emergenza; informare qualcuno dell’ itinerario e dell’orario previsto di ritorno

Il Soccorso alpino e speleologico Liguria invita gli escursionisti a “godersi l’escursione, ma non dimenticare di essere attenti al tempo e alle condizioni meteorologiche“.

