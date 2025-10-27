Cambia ancora la viabilità in centro, il cantiere blocca via Interiano: ecco la nuova ordinanza (tardiva)

Genova. Via Interiano interrotta e piazza Fontane Marose accessibile solo da via XXV Aprile sotto sorveglianza della polizia locale. Così è cambiata la viabilità questo lunedì in centro città, nella zona interessata dai cantieri per il cavidotto degli assi di forza, con lo stop totale per chi arriva da piazza Portello. Un’evoluzione parzialmente annunciata, scattata senza essere anticipata da una comunicazione ufficiale del Comune, ma nemmeno da un’ordinanza di mobilità.

“C’è una situazione complicata perché sono lavori oggettivamente in ritardo, molto affrettati. Non è una nostra scelta, ci siamo trovati così – puntualizza l’assessore alla Mobilità Emilio Robotti -. Con l’intento di finire prima e non arrivare al Natale, sia per il traffico sia per lo stesso commercio, chiuderemo a novembre i lavori. Questo è il risultato positivo. Ogni tanto si incarta qualche rotellina. In tutto questo passaggio tra assessorati, uffici tecnici e la ditta bisogna adottare l’ordinanza di regolazione, pubblicarla e comunicarla. Probabilmente qualcosa non ha funzionato”.

Fino al mattino, infatti, era pubblicata sull’albo pretorio solo un’ordinanza valida dal 23 ottobre al 15 novembre che confermava il doppio senso in via Interiano regolato da semaforo e prevede l’estensione del cantiere verso piazza De Ferrari. Nessun riferimento alla chiusura totale che ha creato disagi soprattutto ai veicoli merci diretti in piazza Fontane Marose.

In giornata è arrivata poi l’ordinanza definitiva. Ecco dunque le disposizioni valide fino alle 7.30 del 4 novembre:

Piazza del Portello:

limite massimo di velocità di 30 km/h nei segmenti stradali che adducono a via Interiano;

divieto di circolazione veicolare nel segmento ubicato sul lato mare della strada (tra galleria Garibaldi e via Interiano) fatta eccezione per i veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate presenti fino allo stacco che adduce ai civici 1 e 3 di via Interiano;

per i veicoli in uscita dal parcheggio sotterraneo, obbligo di svoltare verso sinistra all’intersezione con via Interiano.

Via Interiano:

limite massimo di velocità di 30 km/h;

divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra lo stacco che adduce ai civici 1 e 3 (escluso) e via Garibaldi (esclusa);

divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per i veicoli diretti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, in regime di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, nel tratto compreso tra lo stacco che adduce ai civici 1 e 3 e via del Portello;

obbligo di svoltare verso destra per i veicoli in uscita dallo stacco che adduce ai civici 1 e 3;

all’intersezione con piazza Portello, i veicoli con direzione di marcia mare/monte, hanno l’obbligo di dare la precedenza e di svoltare verso destra.

Piazza delle Fontane Marose:

limite massimo di velocità di 30 km/h;

ripristino del doppio senso di circolazione veicolare;

istituzione della circolazione rotatoria in corrispondenza del civico 3;

divieto di fermata al di fuori dei limiti tracciati; sul lato monte sono confermati i seguenti settori di sosta:

a. veicoli al servizio o in uso a persone portatrici di handicap motorio, in possesso del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso;

b. veicoli adibiti ad uso dei Corpi Consolari disciplinati con ATTO ORM N. 922 del 14/08/2013;

c. veicoli adibiti al servizio di piazza (TAXI) per trasporto di persone;

a. veicoli al servizio o in uso a persone portatrici di handicap motorio, in possesso del contrassegno speciale ed esponenti il medesimo sul veicolo stesso; b. veicoli adibiti ad uso dei Corpi Consolari disciplinati con ATTO ORM N. 922 del 14/08/2013; c. veicoli adibiti al servizio di piazza (TAXI) per trasporto di persone; sul lato mare sono confermati i seguenti settori di sosta:

a. veicoli in uso alla Polizia Locale;

riservato ai veicoli di categoria N adibiti allo scarico/carico delle “merci”, disciplinato nelle fasce orarie 07:00/17:00, dei giorni feriali, per la durata massima di ore una, con obbligo di esposizione del disco orario. Nelle restanti ore e giorni la sosta è regolamentata in regime di Zsl.

Via XXV Aprile

limite massimo di velocità di 30 km/h;

ripristino del doppio senso di circolazione veicolare, in regime di senso unico alternato regolato da agenti di polizia locale, nel tratto compreso tra via Roma e piazza Fontane Marose;

senso unico di marcia in direzione monte nel tratto compreso tra il civico 2 rosso e il civico 16 rosso con obbligo di dare precedenza ai veicoli che impegnano la corsia di ponente alla confluenza con i veicoli in uscita da via XXV Aprile diretti verso via Roma.

Via di Cassa di Risparmio

all’intersezione con via XXV Aprile, è confermato l’obbligo di fermarsi (STOP) e dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area d’intersezione con obbligo di svolta a sinistra.

Via Ettore Vernazza

all’intersezione con Piazza Raffaele De Ferrari è consentita la svolta a destra.

Piazza Raffaele De Ferrari, tratto compreso tra via Ettore Vernazza e via XXV Aprile

limite massimo di velocità di 30 km/h;

transito veicolare consentito alla generalità dell’utenza secondo le previsioni vigenti e con accesso da via Ettore Vernazza.

Via Sofia Lomellini

all’intersezione con via XX Settembre, è consentita la svolta a destra ai veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo locale (Amt).

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri. Presenti agenti della polizia locale in funzione di presidio.