Stangata

Calcioscommesse, maxi squalifica per l’ex Sampdoria Sibilli: la sua stagione è già finita

Aveva fatto storcere il naso il suo mancato riscatto in blucerchiato in estate. Ora però l'attaccante barese starà fuori a lungo

Sampdoria Vs Salernitana

Bari. Brutte notizie per l’ex Sampdoria Giuseppe Sibilli, tra gli elementi più positivi della scorsa disastrosa stagione il cui mancato riscatto di quest’estate aveva fatto storcere il naso ai tifosi blucerchiati.

Ora però è arrivata una dura stangata dalla Federazione: 20.000 euro di ammenda e 8 mesi di squalifica per “aver effettuato numerose scommesse su partite ufficiali organizzate da FIGC, UEFA e FIFA tra la stagione 2022/23 e quella 2024/25″, come si legge sul comunicato ufficiale. Per lui la stagione è già finita.

La sanzione è stata ridotta a seguito di patteggiamento che obbliga a Sibilli a seguire un piano terapeutico di almeno 8 mesi e partecipare a un ciclo di almeno 16 incontri pubblici nello stesso periodo, presso associazioni dilettantistiche, centri giovanili e scolastici o strutture per il recupero dalle ludopatie.

 

