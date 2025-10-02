Calcio, Eccellenza: nuovi arrivi in casa Voltrese

Genova. La Voltrese è lieta di annunciare l’arrivo alla corte di mister Massimo Sciutto di sette giocatori:
Matteo Raspa, portiere (classe 2001), ex Sampdoria, Novara, Querceta, Sestri Levante, Lavagnese
Diego Sgambelluri, centrocampista (classe 2005), ex Entella, Celle Varazze, Sestri Levante
Enea Hodaj, difensore (classe 2007), ex Ligorna e Genova Calcio
Daniel Tussellino, attaccante (classe 2004), ex Ligorna e di ritorno in maglia gialloblù.
Jordi Pirozzi, difensore (classe 2002), ex Genova Calcio, Arenzano, Baiardo
Alessio Pocaterra, esterno sinistro (classe 2004), scuola Sampdoria, ha giocato con Ligorna, Serra Riccò, Little Club James
Federico Siri, esterno (classe 2006), ex Vado, arriva dal Celle Varazze
Per contro si registrano le liberatorie in uscita di Andrea Traverso, Fabio Panepinto, Amin Sakhi, Robin Belloro ed i trasferimenti di Davide Comotto (al San Cipriano), Simone Greco (al Celle Varazze) e Soufiane Mezane al S.G. Battista.
