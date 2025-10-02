  • News24
Sport
Nuovi innesti

Calcio, Eccellenza: nuovi arrivi in casa Voltrese

Sono sette i giocatori che indossano la casacca gialloblù

Voltrese
Jordi Pirozzi

Genova. La Voltrese è lieta di annunciare l’arrivo alla corte di mister Massimo Sciutto di sette giocatori:

Matteo Raspa, portiere (classe 2001), ex Sampdoria, Novara, Querceta, Sestri Levante, Lavagnese

Diego Sgambelluri, centrocampista (classe 2005), ex Entella, Celle Varazze, Sestri Levante

Enea Hodaj, difensore (classe 2007), ex Ligorna e Genova Calcio

Daniel Tussellino, attaccante (classe 2004), ex Ligorna e di ritorno in maglia gialloblù.

Jordi Pirozzi, difensore (classe 2002), ex Genova Calcio, Arenzano, Baiardo

Alessio Pocaterra, esterno sinistro (classe 2004), scuola Sampdoria, ha giocato con Ligorna, Serra Riccò, Little Club James

Federico Siri, esterno (classe 2006), ex Vado, arriva dal Celle Varazze

Per contro si registrano le liberatorie in uscita di Andrea Traverso, Fabio Panepinto, Amin Sakhi, Robin Belloro ed i trasferimenti di Davide Comotto (al San Cipriano), Simone Greco (al Celle Varazze) e Soufiane Mezane al S.G. Battista.

Voltrese

Matteo Raspa

Voltrese

Diego Sgambelluri

Voltrese

Enea Hodaj

Voltrese

Daniel Tussellino

Voltrese

Alessio Pocaterra

Voltrese

Federico Siri

