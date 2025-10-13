Calcio a 5, tra Napoli e CDM Futsal finisce 1-1: il goal di Caputo vale il primo punto della stagione

Napoli. Dopo 3 sconfitte consecutive nelle prime 3 giornate, la CDM Futsal rompe finalmente il ghiaccio e conquista un punto in casa del Napoli, finalista scudetto lo scorso anno e candidata a un ruolo di protagonista anche in questa stagione.

I padroni di casa partono con Bellobuono, Perugino, Varela, Bolo e Guilhermao, mister De Jesus si affida a Politano, Caputo, Murilo, Ricci e Maltauro. La prima chance la confeziona la CDM sull’asse Maltauro-Ricci: suolata del numero 9 che apre il campo al compagno, sterzata brusca e gran botta che Bellobuono respinge non senza qualche difficoltà. La risposta del Napoli arriva su calcio di punizione con Varela che apre per De Luca, piattone mancino ma la palla sfila sul fondo. Al 4’ la CDM passa in vantaggio con Maltauro che lavora un ottimo pallone sulla fascia destra, la mette in mezzo per Foti che però non controlla. Il suo tocco però finisce per diventare un assist al bacio per l’accorrente Caputo che colpisce di prima intenzione col sinistro, trovando il palo lungo dove Bellobuono non può arrivare.

All’8’ il Napoli la pareggia con Guilhermao che si fa trovare al posto giusto per la deviazione sottomisura sul tiro-cross di Bolo. La CDM però non si perde d’animo e prova subito a rimettere il naso avanti: Politano lancia lungo con le mani, pescando bene Maltauro che fa perno sull’avversario e lascia partire un gran sinistro sul quale Bellobuono deve mettere il piedone. Al 12’ Varela prova a sorprendere Politano calciando forte una punizione da distanza siderale. Il tiro però è centrale e il portiere genovese si fa trovare pronto. Due minuti dopo è ancora Maltauro a testare i riflessi di Bellobuono, con una girata di prima intenzione su angolo di Baklanov. La palla è ben indirizzata, proprio sotto la traversa, ma il portiere del Napoli scatta come una molla e la alza in angolo.

Al 17’ il Napoli sfiora il vantaggio con Varela che chiude un bellissimo triangolo veloce con Guilhermao, la sua conclusione però sibila a pochi centimetri dal palo della porta di Politano. La CDM si salva anche poco dopo quando il corpo a corpo fra Caputo e Guilhermao termina con un tocco quasi fortuito del numero 8 azzurro e la palla carambola sulla base del palo, finendo poi sul fondo. E’ l’ultima emozione di un primo tempo che, per la terza volta in quattro partite, ha visto la CDM non solo portarsi in vantaggio per prima ma anche riuscire a tener bene testa a un avversario sicuramente più esperto e quotato.

Nella ripresa la CDM deve fare a meno di capitan Ortisi, infortunatosi alla schiena dopo uno scontro di gioco con un avversario. Il primo acuto lo piazza Ricci che si accentra e lascia partire un gran sinistro, Bellobuono però sfodera una parata da campione e, a mano aperta, mette in angolo. Subito dall’altra parte, con Bolo che dalla destra cerca il palo lungo ma trova sulla sua strada un sempre attento Politano che in spaccata dice di no. Al 4’ Da Silva riesce ad andar via a Bolo, aggira altri due avversari e poi calcia ma il suo tiro trova ancora la respinta di Bellobuono. Al 7’ torna a farsi vedere il Napoli con un gran sinistro di Bolo dalla lunga distanza ma Di Tomaso, entrato al posto di Politano fra i pali della CDM, vola e mette in angolo la palla. La sfida personale fra i due si rinnova poco dopo: angolo e tiro al volo dell’argentino, risposta da campione del portiere ospite.

Al 10’ ci prova Bortoletto, servito con la suola da Guilhermao. Il suo mancino però è potente ma abbastanza centrale e Politano, appena rientrato in campo, non si lascia sorprendere. Ancora il portiere della CDM protagonista due minuti dopo quando Bolo lascia partire un missile terra-aria ma il numero 95 respinge ancora. Al 13’ è l’ex di turno Alessio Saponara ad avere la palla giusta ma il suo appoggio non inquadra lo specchio e si spegne sul fondo. Al 15’ la CDM rompe l’assedio e ha l’occasionissima per tornare in vantaggio con Da Silva che si presenta tutto solo davanti a Bellobuono. Il portiere azzurro però riesce a ipnotizzarlo e a ribattere la sua doppia conclusione.

Politano però non vuol certo essere da meno del suo dirimpettaio e allora al 16’ vola a mettere in angolo un tiro di Jurlina destinato proprio sotto l’incrocio dei pali. A due minuti dalla fine mister Angelini si gioca la carta del portiere di movimento, con Grasso in campo da quinto di movimento ma l’unica occasione è un tiro di Varela ben controllato da Politano. L’1-1 non si sblocca e così la CDM Futsal cancella lo zero nella casella dei punti conquistati, regalandosi una notte importante in casa di una nobile del campionato, grazie a una prestazione tutta grinta e carattere.

Ecco il tabellino della partita:

NAPOLI FUTSAL: Grasso, Perugino, De Luca, Guilhermao, Jurlina, Bellobuono, Kamel, Bolo, Chianese, Saponara, Bortoletto. All. Angelini.

CDM FUTSAL: Foti, Ortisi, Caputo, Zatsuga, Maltauro, Da Silva, Di Tomaso, Baklanov, Murilo, Guga, Ricci, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Di Battista di Avezzano e Filannino di Jesi – CRONO: Viviani di Nocera Inferiore.

RETI: 4.07pt Caputo, 8.15pt Guilhermao.

NOTE: Ammonito Perugino al 10.10st, Caputo all’11.16st, Bolo al 12.32st.